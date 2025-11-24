Els pescadors gironins disposaran de 13 dies addicionals de pesca abans de Nadal
Bona part de la flota gironina havia esgotat els dies de pesca per embarcació
El ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha autoritzat aquest dilluns 13 dies addicionals de pesca per a cada embarcació de la flota d’arrossegament del Mediterrani aquest 2025. El ministre d’Agricultura i Pesca, Luis Planas ha defensat que la mesura “assegura l’activitat de la flota en la campanya de Nadal" i que forma part dels mecanismes de compensació negociats amb Brussel·les. En declaracions als mitjans, Planas ha explicat que s’han obtingut aquests dies addicionals després de “nombroses conversacions” i d’un “intens treball tècnic” amb la Comissió Europea.
“Aquesta assignació extraordinària permet oferir certesa, estabilitat i capacitat de planificació als armadors i tripulacions per afrontar amb garanties els darrers mesos de l'any”, ha dit el ministre. Planas ha afegit que els dies addicionals permeten també “descartar” la possibilitat d’un desabastament”.
Inicialment, la Comissió Europea va assignar 27 dies de pesca per al 2025 per revertir el deteriorament mediambiental al Mediterrani i la conseqüent reducció dels estocs. Davant el descontentament del sector, el govern espanyol va pactar a Brussel·les un mecanisme de compensació per aconseguir més dies de pesca aquest any si s’aplicaven més mesures mediambientals, relacionades per exemple amb la grandària de les xarxes o les zones de pesca.
Amb aquestes mesures s’havien aconseguit uns 130 dies de pesca per embarcació, però una bona part del sector català ja els havia esgotat poques setmanes abans de la campanya de Nadal. La Federació Nacional Catalana de Confraries reclamava més dies, ja que el 80% de la flota d'arrossegament està aturada perquè, o bé ha exhaurit els dies de quota, o bé perquè li queden pocs dies per poder sortir.
Més dies de pesca abans de Nadal
El comissari de Pesca, Costas Kadis, va dir fa dues setmanes que la Comissió Europea estava treballant en "possibles solucions" perquè els pescadors puguin sortir a la mar més dies aquest any i que faria un anunci respecte de la qüestió "molt aviat".
Després de mantenir diverses converses amb Brussel·les, finament ha estat el ministeri d’Agricultura qui ha fet l’anunci aquest dilluns. Concedeix 7.339 dies addicionals de pesca als 557 vaixells que conformen la flota d’arrossegament per aquest 2025. És a dir, una mitjana de 13 dies més de pesca per a cada embarcació. Segons el ministeri, la flota “recupera aquest 2025 els dies que va aconseguir per a 2024”.
Planas ha assegurat que la CE “està al corrent de la decisió adoptada per Espanya”. “Des del punt de vista jurídic entenem que l’estat membre, en aquest cas Espanya, està habilitat per fer-ho”, ha remarcat. El ministeri assegura que els 13 dies addicionals s'han aconseguit gràcies al mecanisme de compensació i que "la bona evolució de la població de peixos justifiquen plenament" la decisió.
La secretaria general de ministeri està preparant les “resolucions” per comunicar individualment a les embarcacions els dies que poden sortir.
A l'espera de rebre l'autorització
Després de conèixer la notícia, el president de la Federació, Antoni Abad, ha agraït "l'esforç" del ministeri d'Agricultura, malgrat que considera que ha arribat "tard". Abad ha indicat que encara no han rebut la comunicació oficial de l'autorització i que "falta veure la lletra petita de l'acord".
"Ens han donat tretze dies més per vaixell. Però si a un pescador no li calen tretze dies més, sinó que només en necessita sis, els set que sobren seran per a un altre company no?", s'ha preguntat. Per això creu que cal ser "cursos" i esperar a veure com queda el càlcul per a totes les embarcacions del Mediterrani. "Voldria pensar que el repartiment serà així, però hem d'esperar", ha afegit.
En aquest sentit, Abad també té dubtes de què passarà, per exemple, amb la pesca de gamba. Molta flota ja ha arribat al topall del màxim permès i no saben si s'ampliarà. "La gran majoria ha esgotat la seva quota, però no ens han dit res, interpreto que no hi podran anar", ha admès.
El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries ha insistit que els pescadors "van molt justos de dies" i ha lamentat que hagin de treballar amb "aquesta incertesa". "No pot ser que les tripulacions es gastin el seu atur i no pot ser que no sapiguem el que s'ha de fer. Tot plegat és un despropòsit", ha criticat.
Abad també ha demanat que, de cara al 2026, s'escolti al sector. "Portem cinc anys amb restriccions, cinc anys fent els deures ben fets. Les coses es poden fer de moltes maneres, doncs que les facin provocant-nos el mínim mal possible, perquè mal en farà", ha reclamat.
Pendents de les quotes del 2026
La controvèrsia per la falta de dies de pesca abans de Nadal es produeix just quan comença la negociació de les quotes per l’any que ve. S’espera que la Comissió Europea presenti aquesta setmana la seva proposta per a les quotes del Mediterrani del 2026, un repartiment que s’haurà de pactar en la reunió dels ministres de Pesca de la Unió Europea el pròxim 11 i 12 de desembre.
