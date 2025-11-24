Preveuen un rècord en la producció mundial de cereals
L'últim informe del Consell Internacional de Cereals pronostica 2.430 milions de tones
Jesús Domingo Martínez
L'últim informe del Consell Internacional de Cereals (CIC), emès aquest mes de novembre, revisa a l'alça la producció mundial total de cereals (blat i cereals secundaris) per a 2025/26, que arribarà a un rècord de 2.430 milions de tones. L'ajust suposa una previsió de 5 milions més que el mes anterior i inclou increments en blat. Les collites han superat les expectatives dels darrers mesos, amb projeccions a l'alça de manera consecutiva des de l'agost.
El CIC preveu que el consum total augmentarà un 2% interanual, impulsat per un ús més gran tant per a alimentació humana com animal i per a usos industrials. Com a resultat, les existències finals creixeran per primera vegada des del 2021/22 fins a situar-se en 619 milions de tones, un milió més que en l'estimació prèvia, principalment a causa de l'augment d'inventaris als països exportadors.
En comerç, el CIC eleva la previsió a 442 milions, fet que suposa un augment intermensual de 3 milions i un creixement del 4% respecte la campanya anterior. Aquesta millora respon, entre altres factors, a unes millors perspectives per a la melca.
Lleuger augment de l'arròs
En el cas de l'arròs, gràcies a increments modestos en alguns dels exportadors principals, es preveu un lleuger augment de la producció mundial el 2025/26. L'abundància d'oferta permetrà que la demanda global creixi un 1%, sobretot per l'augment del consum alimentari, mentre que les existències finals pujaran fins a 189 milions de tones, 2 més que el mes anterior. També es revisa a l'alça el comerç mundial per al 2026, que podria arribar a un rècord de 61 milions de tones, amb el suport de l'increment de les importacions de l'Àsia i l'Àfrica.
L'Índex de Grans i Oleaginoses (GOI) del CIC reflecteix la volatilitat recent als mercats. Després de caure al nivell més baix en cinc anys a finals de setembre, l'índex s'ha recuperat les últimes setmanes, i ha arribat al màxim dels últims 12 mesos.
