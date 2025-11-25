Autopodium presenta una nova gamma Audi
La presentació va tenir la participació de membres de la tercera i quarta generació de la família Forné, fundadora del grup
Autopodium Audi va celebrar aquest divendres 21 de novembre la presentació oficial de la nova gamma Audi. L’acte, celebrat a la Farinera Sant Lluís, va comptar amb al voltant d'uns 300 assistents.
L'esdeveniment va començar amb un recorregut simbòlic pel passat, present i futur d’Autopodium Audi conduït per la periodista Olma Giró, recordant la trajectòria gairebé centenària de Grup Autopodium, que aviat celebrarà els seus 100 anys. Fundat el 1927 per Josep Forné Ponsá, el grup ha evolucionat fins a convertir-se en concessionari oficial de totes les marques del Grup Volkswagen a la província de Girona.
La presentació va tenir la participació de membres de la tercera i quarta generació de la família Forné, que van destacar el valor humà, l’esperit de servei i el compromís amb la qualitat que han marcat el creixement d’Autopodium durant gairebé un segle, segons expliquen en un comunicat.
Toni Forné, representant de la tercera generació i actual gerent del grup, va remarcar el vincle entre Autopodium i Audi, descrit com "un binomi d’èxit basat en la confiança, l’excel·lència i una aposta continuada per la innovació".
Tatiana i Carlos Colomer, que representen la quarta generació d’Autopodium, van posar en valor l’herència rebuda i el repte d’afrontar un futur que es viu digitalització, sostenibilitat i nous models de mobilitat: "Ens preparem per entrar a la celebració del centenari amb un projecte sòlid, modern i centrat en les persones".
Finalment, van intervenir Guerau Pijoan, director Comercial d’Autopodium Audi i Carles Insa, Responsable Comercial d’Autopodium Audi Figueres, els quals van exposar que "volem liderar la mobilitat prèmium del futur combinant electrificació i experiència digital. Conduir un Audi és apostar per una marca que representa innovació, seguretat, elegància i rendiment".
