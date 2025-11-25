Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Empreses i entitats reclamen accelerar la plataforma eòlica marina Plemcat al golf de Roses

Alerten que les demores en l'autorització al projecte poden suposar la pèrdua d'inversions i fons nacionals i europeus

Imatge d'arxiu de la presentació del Plemcat al Col·legi d'Enginyers. / DdG

O. P.

Girona

Unes 70 empreses i entitats del sector energètic, industrial i científic de Catalunya han publicat aquest dilluns un manifest conjunt que reclama accelerar el desenvolupament de la plataforma de recerca de l'eòlica marina Plemcat a la badia de Roses (Alt Empordà).

Els signants adverteixen que les demores en l'autorització al projecte poden suposar la pèrdua d'inversions i fons nacionals i europeus, cosa que impactaria en l'impuls en la cadena de valor i la creació de llocs de treball altament qualificats.

La plataforma és "una infraestructura clau per avançar en la investigació i la validació de noves solucions en eòlica marina flotant, una tecnologia en procés de maduració que pot situar Catalunya com a referent europeu", indica el document.

El projecte compta amb el suport de les principals universitats catalanes i de centres d'investigació com Eurecat, Icatmar, el CSIC i l'Institut de l'Aigua, entre d'altres.

Catalunya "disposa de condicions úniques -tecnològiques, industrials i logístiques- per consolidar un pol d'excel·lència en eòlica marina flotant únic a Europa, però aquest pas només serà possible si avança decididament en la implantació de la Plemcat", sostenen les empreses i entitats que donen suport al manifest.

Reclamen que el conjunt de les administracions competents agilitzin "sense demora" la tramitació dels permisos necessaris per a la seva execució.

Es comprometen alhora a avaluar "de manera exhaustiva" els "avantatges i riscos des del punt de vista tècnic, ambiental i socioeconòmic".

Entre les entitats que signen el document hi ha la Cambra de Comerç de Barcelona, les patronals Pimec i Cecot, les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona, i els col·legis d'enginyers de camins, canals i ports i enginyers industrials, entre d'altres.

La plataforma PlemCat. / IREC

S'adhereixen així mateix al manifest empreses com Acciona, Celsa Opco, Asea Brown Boveri, RWE Renewables Iberia, Technip Energies Iberia, Sener Energy i Bureau Veritas.

