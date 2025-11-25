Hipra participa en el desenvolupament d'una vacuna intranasal contra la grip
La idea és que la vacuna actuï contra les soques que tenen un potencial pandèmic
Els laboratoris amb seu gironina Hipra participen en un consorci europeu liderat per la Universitat Mèdica de Viena per desenvolupar una vacuna intranasal contra la grip. El paper d'Hipra serà en diversos aspectes, des de la producció en massa del vaccí fins a les tasques de recerca. El projecte se centra en oferir una vacuna amb una protecció més àmplia i duradora i no se centrarà només en les soques estacionals com les que hi ha actualment al mercat. La idea és que la vacuna actuï contra les soques que tenen un potencial pandèmic. El consorci ha presentat la proposta a les administracions europees i aspira a ser seleccionat en el projecte EU4Health de la Comissió Europea.
La grip és una de les principals amenaces per a la salut pública a escala mundial. De fet, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), aquesta patologia causa entre 290.000 i 650.000 morts cada any per les complicacions respiratòries derivades. A més, el virus evoluciona constantment i això fa que les vacunes s'hagin d'actualitzar cada any i pot arribar a reduir-ne l'eficàcia.
Això obliga a buscar solucions de més llarga durada i amb vies d'administració menys invasives. Per aquest motiu, diversos socis europeus han creat un consorci que investigarà una solució pionera. La vacuna es basa en una de les principals proteïnes de superfície del virus de la grip que, al mateix temps, és una de les que més es manté en les mutacions.
El vaccí facilitarà la feina dels professionals de la salut i busca una resposta immunitària local més intensa a la mucosa respiratòria. Ara, el consorci liderat per la universitat austríaca ha presentat la proposta a l'Agència Executiva Europea en els àmbits de Salut i Digital (HaDEA) per veure si forma part del programa EU4Health. Es preveu que la Comissió Europea anunciï els seleccionats abans d'acabar l'any. Des d'aleshores, el consorci tindrà 98 mesos per tirar endavant la recerca i un pressupost de 147.951.410.
El projecte compta amb el lideratge de la Universitat Mèdica de Viena i aprofita el lideratge industrial i l'expertesa en recerca i desenvolupament de les vacunes d'Hipra. La Universitat de Bergen (Noruega) liderarà l'assaig clínic en la primera fase i el Karolinska Instituet (Suècia) proporcionarà l'anàlisi d'immunologia mucosa Per altra banda, la Universitat de Boku (Àustria) és especialista en processos de purificació i Inimmune (Estats Units) aportarà la tecnologia. Finalment, Mount Sinai Hospital (Estats Units) contribueix en el projecte amb l'experiència en el disseny de vacunes.
En aquest projecte, des d'Hipra es coliderarà el desenvolupament de processos i el desenvolupament analític per garantir que la transició de la recerca a la producció sigui robusta, eficient i científicament sòlida. A més, assumirà la producció a gran escala, els processos reguladors i la comercialització del producte final.
