El lloguer continua encarint-se a Girona mentre la firma de contractes cau al nivell més baix dels últims anys
A la capital gironina el preu mitjà d'arrendar un habitatge se situa en 817,34 euros mensuals
El preu del lloguer a les principals poblacions de les comarques gironines ha tornat a créixer durant el segon trimestre del 2025, segons el nou informe de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, elaborat a partir de les fiances registrades. L’estudi confirma que el mercat continua tensionat: els lloguers mantenen increments moderats, mentre que el nombre de contractes registrats continua disminuint i es mou ja en els nivells més baixos dels darrers anys.
A la ciutat de Girona, el lloguer mitjà ha assolit els 817,34 euros mensuals, un 4,6% més que fa un any, tot i que registra un lleuger descens de l’1,2% respecte del primer trimestre de l’any, quan va assolir una xifra rècord en els preus de lloguer dels pisos, segons la Cambra de la Propietat Urbana de Girona. El preu a la capital gironina segueix situant-se per sobre de la mitjana catalana excloent Barcelona. A Figueres, el preu mitjà arriba als 581,73 euros, amb un augment del 6,6% en comparació amb el mateix període de l’any 2024. A Olot, l’increment és el més intens de totes les zones analitzades: els 572,51 euros de mitjana suposen un 10% més que fa un any, després d’un trimestre anterior amb imports més baixos. Pel que fa a la zona Costa —que inclou Palamós, Calonge, Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols—, el preu es manté pràcticament estable en 745,21 euros, molt similar als 744,94 euros registrats l’any passat.
L’informe assenyala que els darrers cinc anys han estat marcats per una clara tendència alcista en el conjunt de la demarcació. Aquesta dinàmica, tanmateix, es va moderar a partir del segon semestre del 2024 amb l’aplicació de la regulació dels preus del lloguer, que ha reduït la velocitat d’augment, però no ha evitat que els preus continuïn creixent en la majoria de municipis.
Menys contractes
Tot i l’encariment generalitzat, el volum de contractes signats continua a la baixa. Durant el segon trimestre del 2025, Girona ha registrat 542 contractes, un 1,1% menys que un any enrere. A Figueres la caiguda és del 6,6% i a la zona Costa arriba a l’11,4%. Olot és l’única excepció puntual, amb un lleuger repunt de contractació. Si es mira el període dels últims dotze mesos, el descens és encara més evident: Girona perd un 5,35% de contractes respecte del 2024, Figueres un 8,68%, la Costa un 7,2% i Olot un 2,55%.
La comparativa amb el 2021 és la que posa més de manifest la magnitud del retrocés. Aquell any, el primer complet després de la pandèmia i considerat una referència estable, Girona va registrar 3.735 contractes, davant dels 2.333 actuals; una caiguda del 37%. Figueres i Olot acumulen descensos del 34% i del 32%, respectivament, mentre que la zona Costa es redueix un 18%. Això situa Girona al nivell més baix de contractes de lloguer dels últims anys, una situació que la Cambra relaciona amb la "reducció de l’oferta disponible, que actualment és molt limitada".
De fet, totes les zones que analitza l'estudi, a excepció de la costa, registren aquest 2025 la xifra més baixa de contractes del lloguer des del 2011, el primer any en l'estadística de l'informe de la Cambra de la Propietat Urbana.
L’informe insisteix que aquesta escassetat d’habitatge és estructural i que "aquesta manca d’habitatges al mercat es tradueix en una caiguda del nombre de noves contractacions". A més, recorda que les famílies amb rendes baixes "tampoc poden recórrer a l’habitatge social, atès que les administracions públiques no han impulsat nova construcció pública significativa en les darreres dècades". La Cambra conclou que "el necessari increment del parc de pisos en lloguer s’enfonsa quan més es necessita", i que el mercat es troba immers en "una reducció sostinguda del volum de contractes i un empitjorament de les condicions d’accés a l’habitatge".