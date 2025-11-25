Signen un acord per impulsar la formació dels professionals de la xarcuteria
El conveni de La Selva, GremiCarn i la Fundació Oficis de la Carn vol potenciar l’aprenentatge i donar més visibilitat en apartats com la comunicació, màrqueting, producte i promoció comercial
La Selva, el GremiCarn i la Fundació Oficis de la Carn han impulsat un conveni per reforçar la formació i el suport a les xarcuteries agremiades a Catalunya. En el marc d’aquest acord, s’han elaborat i començat a distribuir una sèrie de càpsules formatives centrades en comunicació, màrqueting, producte i promoció comercial, dissenyades específicament per al dia a dia dels professionals del sector. Aquesta iniciativa neix amb la voluntat d’oferir eines útils, actuals i pràctiques que ajudin a millorar la visibilitat, la competitivitat i la relació amb els clients.
Durant la trobada a la seu de La Selva, a Campllong, ambdues parts es van reunir per valorar la campanya i també els pròxims reptes per millorar l’acord. Fins ara, les càpsules, que s’han difós a través dels canals habituals del gremi català, han tingut una bona acollida entre els professionals del sector, segons expliquen els impulsors de la iniciativa. A més, exposen que els vídeos han aportat eines pràctiques i recursos immediats per millorar la presència digital, la comunicació amb la clientela i la presentació dels productes, reforçant així la competitivitat de les empreses agremiades.
Xavier Albertí, president de La Selva, considera que "aquest projecte té un valor molt especial per a la nostra empresa. I ens encanta poder-ho fer de la mà de GremiCarn, que és una gran plataforma per arribar a tot el col·lectiu de xarcuteria, i amb els que ens agrada molt de col·laborar, ja que ens uneix l’objectiu comú de fer créixer qualitativament el sector". Per a Albertí, "la dedicació i vocació dels professionals són clau per dignificar i mantenir viu un ofici que forma part del nostre patrimoni gastronòmic i cultural".
Per la seva part, Pròsper Puig, president de GremiCarn i la Fundació Oficis de la Carn, remarca el paper d’aquesta iniciativa: "Accions com aquesta ens ajuden a reforçar l’ofici i acompanyar els professionals en un moment en què comunicar bé és tan important com elaborar bé. Agraïm a La Selva el seu compromís i la voluntat d’enfortir conjuntament el sector carni".
El GremiCarn valora positivament la col·laboració amb La Selva, que s’afegeix a les accions que impulsa de manera continuada per posar a disposició dels agremiats catalans "recursos útils, actuals i fàcilment aplicables al dia a dia empresarial", exposen. I amb la continuació d'aquest acord, confirmen la voluntat d’impulsar aliances amb empreses de referència del sector carni que, més enllà de la seva activitat empresarial, comparteixen la visió de donar suport al teixit comercial i artesà que representen les carnisseries i xarcuteries de Catalunya, asseguren en un comunicat.
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- Enquesta CEO: Aliança Catalana seria primera força a Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Desenes d’àvies cuineres recuperen 300 receptes en perill
- Els errors més comuns en heretar segons els experts: Si ho saps evitaràs la pèrdua de milers d'euros
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica