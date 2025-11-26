Brussel·les vol retallar un 65% els dies de pesca d'arrossegament
La Comissió Europea defensa que la proposta per a les quotes de l'any vinent busca mantenir "els nivells de 2024"
La Comissió Europea planteja reduir un 65% els dies de pesca el 2026 per a la flota d'arrossegament al Mediterrani, però, de nou, permetrà ampliar-los si el sector continua aplicant mesures compensatòries. Així ho recull la proposta feta pública per l'executiu comunitari a dues setmanes que els ministres d'Agricultura i Pesca de la UE es reuneixin per decidir les quotes de l'any vinent. La reducció implicaria passar dels 27 dies de base actuals a 9. Tanmateix, la Comissió Europea deixa clar que el sector podrà sortir a la mar més dies si compensa l'impacte de l'activitat amb mesures de sostenibilitat. Brussel·les ha dit que l'objectiu és "continuar amb la recuperació" de les espècies al Mediterrani "mantenint els nivells de pesca del 2024".
L'any passat, la Comissió Europea va assignar 27 dies a la pesca d'arrossegament al Mediterrani argumentant que era necessària una reducció de l'activitat per revertir el deteriorament de mediambiental. Tot i això, durant les negociacions amb els estats i davant el descontentament del sector, Brussel·les va avalar introduir una sèrie de mesures de compensació perquè els pescadors poguessin sortir a feinejar més dies, fins a 130, si les aplicaven.
Entre les mesures hi havia ampliar la mida de les malles; utilitzar portes de les xarxes d'arrossegament que siguin hidropropulsades i no toquin a terra per evitar fer malbé el fons marí; o ampliar les vedes i les zones protegides de pesca.
A més, just aquest dilluns, el ministre d'Agricultura i Pesca, Luis Planas, va anunciar que donava 13 dies addicionals a la flota d'arrossegament per abans que acabi l'any per tal que es pugui cobrir la demanda de cara el període de Nadal. Així, en total, enguany la flota ha disposat de 143 dies per sortir a pescar.
Ara, amb la nova proposta de la Comissió Europea, el sector tindria 9 dies de base de mitjana aproximadament per treballar. De nou, per ampliar-los, els pescadors hauran de fer més esforços mantenint les mesures de compensació o introduint-ne de noves per poder arribar fins, com a mínim, uns 143 dies. Una xifra que, segons el ministeri d’Agricultura i Pesca, correspon als nivells de pesca del 2024.
Un cop feta pública la proposta per a les quotes del 2026, fonts del ministeri de Planas han indicat que estan estudiant-la i han avançat que la setmana vinent es reuniran amb el sector i les comunitats autònomes "per fixar la posició" que serà defensada per Espanya a Brussel·les durant el Consell d'Agricultura i Pesca de la UE de l'11 i 12 de desembre, on s'han de decidir finalment les quotes.
Reducció de la pesca de llagostí i manteniment de la gamba
En un comunicat, la Comissió Europea ha defensat que la proposta de possibilitats de pesca per al 2026 per al Mediterrani és "equilibrada i reconeix els esforços de conservació dels pescadors alhora que garanteix la sostenibilitat dels estocs de peixos essencials".
"La proposta busca equilibrar les mesures de conservació necessàries amb les consideracions socials i econòmiques. L’objectiu és continuar la recuperació dels estocs pesquers en el marc del pla pluriennal de gestió del Mediterrani occidental, mantenint alhora els dies de pesca als nivells del 2024", assenyala l'executiu.
Brussel·les assegura que les dades científiques sobre l'estat de les espècies mediterrànies indiquen "tendències positives" com ara la recuperació de la biomassa dels estocs i la disminució de la mortalitat pesquera. Tanmateix, la Comissió Europea avisa que la majoria de les poblacions de peixos continuen "sobrepescades" i demana reduir la captura, especialment, del llagostí a Catalunya.
"Per abordar aquesta situació, la Comissió Europea proposa reduccions de l’esforç pesquer per assolir nivells sostenibles de mortalitat i mesures correctores per als estocs que es troben dins de límits biològics segurs. En aquest context, la Comissió Europea defensa introduir reduccions per als estocs vulnerables, especialment per a les poblacions de llagostí noruec a Catalunya i Sardenya", assenyala l'executiu comunitari en el text. Per contra, proposa "reduir les retallades" en els dies de pesca per a aquells pescadors que no tenen el llagostí com a objectiu.
Quant a la gamba vermella i blava, Brussel·les planteja mantenir els nivells de pesca del 2025 sota l'argument que el darrer informe del Comitè Científic, Tècnic i Econòmic sobre Pesca de la Comissió Europea indica "que la mortalitat per pesca de la gamba vermella i blava -a zones com Catalunya- continua molt lluny dels nivells considerats sostenibles i que, per tant, calen mesures de gestió addicionals a banda de la reducció de l’esforç pesquer".
Brussel·les "fa seguiment" de l'ampliació dels dies per Nadal
D'altra banda, Brussel·les ha dit que "fa seguiment" de la decisió del govern espanyol de donar 13 dies addicionals per sortir a pescar a la flota d'arrossegament del Mediterrani abans que acabi l'any.
"La Comissió Europea ha vist les informacions aparegudes a la premsa i està fent un seguiment de la situació amb Espanya per obtenir més informació i buscar solucions, tenint en compte el marc jurídic i científic", ha apuntat un portaveu comunitari.
Planas va assegurar que els dies que ha concedit a la flota s'han obtingut després de "nombroses converses" i d’un "intens treball tècnic" amb la Comissió Europea.
