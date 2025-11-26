L'economia catalana creixerà més que l'espanyola
Les previsions apunten a una baixada de l'atur el 8%
Alerten que la falta d’habitatge pot frenar la recepció de migrants i llastar l’ocupació
Gabriel Ubieto
L’economia catalana tancarà el 2025 amb un creixement del 3,1%, un nivell superior a la mitjana espanyola i substancialment per sobre de l’europea, segons les projeccions presentades ahir pel BBVA. Barcelona i Tarragona són les àrees que més estan creixent. El gabinet d’estudis de l’entitat bancària estima que el creixement del PIB prosseguirà durant el 2026, però, en la línia de la resta de cases d’estudis, moderarà el seu ritme.
Segons el BBVA, ho farà fins al 2,3% (al mateix nivell previst per al conjunt d’Espanya), cosa que permetrà millores en diferents indicadors, com la taxa d’atur, que per primera vegada en tres lustres baixarà de la simbòlica cota del 8%. "Unes bones dades que no ens han de fer perdre de vista el repte de la nostra economia, que és ser capaços d’incrementar la productivitat per així poder convergir amb les regions més prosperes d’Europa", va matisar el director territorial del BBVA a Catalunya, José Ballester.
Des del gabinet d’estudis de l’entitat assenyalen que el consum dels turistes es manté sòlid, malgrat que dona senyals de desacceleració, una cosa que es veu en el nombre de pernoctacions. El nombre de visitants no creix, si bé els que venen gasten més. També detecten una "evolució favorable de la inversió", en paraules de l’economista en cap del BBVA Research, Miguel Cardoso, com a conseqüència de la caiguda dels tipus d’interès.
El bon moment de l’economia catalana s’explica i es retroalimenta pel bon moment que viu el mercat laboral català. Aquest, igual que l’espanyol, ha crescut substancialment durant l’últim lustre i un dels seus motors és la migració. No obstant, des del banc alerten que la "falta d’habitatge pot reduir l’atractiu de Catalunya per rebre migració" i això, al seu torn, pot llastar el creixement de l’ocupació a mitjà termini.
Des del BBVA anticipen la creació de gairebé 200.000 llocs de treball entre el 2025 i el 2026, sobre un mercat laboral que voreja actualment els quatre milions d’afiliats a la Seguretat Social. Això contribuirà a continuar reduint la taxa d’atur, que aquest any tancarà una mica per sobre del 8% i l’any que ve, per primera vegada des de l’esclat de la bombolla immobiliària, se situarà per sota d’aquesta cota simbòlica.
Per sectors, el creixement de l’ocupació l’expliquen rams d’activitat com el comerç, l’hostaleria, les activitats immobiliàries i les professionals, fet que revela una "intensificació del pes del sector serveis" en el conjunt de l’economia, segons va destacar Cardoso.
Aquest augment de la terciarització de l’economia té els seus efectes i alguns no són positius. "Les millores de productivitat són molt escasses, amb un patró de creixement que es basa principalment en la creació de llocs de treball", afirmen des del gabinet. El creixement dels serveis no està sent incompatible amb el fet que la indústria catalana estigui registrant també una "bona evolució", així com l’exportació de béns, dues tendències que des del BBVA van reconèixer que no s’estan observant a la resta d’Espanya.
Falta de mà d’obra
No obstant, la falta de mà d’obra qualificada llasta especialment una expansió més pronunciada dels negocis fabrils. "A mesura que ha disminuït la taxa d’atur, a les empreses els resulta més difícil captar treballadors amb la formació que s’ajusta a les seves necessitats", alerten des de l’entitat bancària. Des del gabinet d’estudis del BBVA estimen que aquest any tancarà amb una inflació del 2,5%, cosa que serà una bona notícia per a la majoria de llars. I és que els salaris estan creixent per sobre del nivell dels preus i els convenis col·lectius s’estan renovant amb quanties superiors al 3%.
"Veiem millores moderades però progressives del poder adquisitiu de les llars catalanes, això continuarà suportant la despesa en consum", va analitzar Cardoso.
