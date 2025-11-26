CONFLICTE LABORAL
Detecten 79 treballadors turcs 'sense papers' en les obres del Camp Nou
Una de les subcontractes que opera a l’estadi va cometre una falta molt greu en matèria d’estrangeria i haurà d’abonar una multa d’1,09 milions d’euros
Gabriel Ubieto
La Inspecció de Treball dependent de la Generalitat de Catalunya ha pogut acreditar que 79 treballadors originaris de Turquia han sigut treballadors sense els permisos en regla a les obres del Camp Nou. L’autoritat laboral ha imposat una sanció molt greu a l’empresa Extreme Works, una de les subcontractes que operen a l’estadi blaugrana, i haurà d’abonar en concepte de multa un total d’1,09 milions d’euros, segons va poder saber El Periódico de Catalunya de fonts coneixedores del cas.
Extreme Works, a preguntes d’aquest mitjà, va reconèixer haver rebut la notificació de la sanció i va declinar realitzar declaracions al respecte: "Ho estem analitzant amb el nostre equip jurídic".
La Generalitat conclou així la investigació iniciada el 25 de setembre a instàncies del sindicat CCOO i penalitza aquesta subcontracta, que davant les queixes dels treballadors va respondre acomiadar-los en massa i, al que va acceptar, enviar-lo a Turquia novament. Pràcticament tots els empleats portats des d’altres països per aquest grup empresarial –que opera al Camp Nou a través de tres societats– han treballat mesos sense autorització. No és la primera empresa que opera a les obres del Camp Nou que és sancionada per Inspecció de Treball per portar treballadors d’altres països sense contracte o sense els permisos en ordre.
La resolució d’Inspecció de Treball desmenteix la versió que va sostenir fins fa poc Extreme Works, que reduïa a "uns quants" els treballadors que podien estar operant amb la documentació caducada o directament sense tenir-la. I suma un nou expedient a la llista d’irregularitats que l’autoritat laboral ha anat detectant entre la xarxa de subcontractes des que es van iniciar els treballs de remodelació de l’estadi. En total ja han transcendit tres milions d’euros en sancions i requeriments, derivats de més de 200 expedients sancionadors.
El conflicte laboral a Extreme Works va esclatar fa unes setmanes, quan diversos treballadors volien tornar a Turquia per visitar els seus éssers estimats i es van adonar que havien estat operant sense permís de treball en regla. Una empresa pot traslladar empleats des de l’estranger per prestar serveis en un altre país, però per ha de tenir-los contractats prèviament i no fer-ho expressament per cobrir aquesta obra, a més de comunicar el trasllat a l’autoritat laboral i complir altres garanties.
"Ens van enganyar"
Extreme Works no va complir amb aquestes garanties en el cas de 79 empleats, com ha acreditat Treball, apressat l’administrador de la societat per la promesa de diners que li feia Limak, la constructora a la qual el FC Barcelona va encarregar l’obra. Necessitaven personal de manera immediata per acabar una obra civil que no ha parat d’acumular retards, i des d’Extreme Works han proveït de manera irregular soldadors, electricistes i altres perfils qualificats.
"Ens van enganyar. Quan ens van portar aquí ens van dir que tot estava arreglat, que tot seria legal i no era cert. Si ho haguéssim sabut abans, no hauríem vingut", explica un dels treballadors a aquest mitjà. La resolució dels expedients i futures responsabilitats addicionals per a Extreme depenen ara de la Policia i de la Delegació de Govern, competents en matèria d’estrangeria.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Girona sanciona setze terrasses de bars i restaurants
- Rebenten 11 trasters en una sola nit d'un pàrquing comunitari de Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Fugida fallida: s'accidenta amb patinet intentant escapar dels Mossos a Salt
- Catalunya es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral