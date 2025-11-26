"La planificació financera és la clau per donar al client seguretat i oportunitats"
CaixaBank Wealth Management ofereix un servei integral per a la gestió del patrimoni. Per algú que no el conegui, com el descriuria i què el fa útil en el dia a dia?
La base del nostre servei és la planificació financera. Comencem per conèixer les necessitats i objectius vitals de cada persona o família: què és important avui, què pot ser-ho demà i quins reptes poden aparèixer a curt i llarg termini. A partir d’aquesta anàlisi, estructurem el patrimoni financer per donar resposta a aquests objectius amb una estratègia adaptada a cada client i que anem revisant conjuntament. Per aconseguir-ho, comptem amb un ampli ventall de serveis i productes, recolzats també en les capacitats i serveis de l’entitat, que ens permeten adaptar-nos a les preferències i expectatives de cada client. El nostre objectiu és que cada decisió financera estigui alineada amb el que realment importa a la vida del client. La gestió integral del patrimoni va molt més enllà de l’àmbit estrictament financer. A més de la planificació i la gestió d’inversions, abordem aspectes clau com la fiscalitat, que és fonamental, però també oferim serveis que donen resposta a necessitats més complexes. Parlem, per exemple, d’assessorament immobiliari, de la planificació del relleu i la transferència generacional, o fins i tot de la governança familiar en el cas de famílies empresarials. L’objectiu és oferir una visió global que permeti al client prendre decisions amb seguretat, sabent que compta amb un equip expert que el pot acompanyar en diferents àmbits del seu interès.
Sovint es pensa que la gestió patrimonial és només per a grans fortunes. A qui s’adreça realment aquest servei?
Precisament, un dels canvis més rellevants que estem impulsant és transformar l’enfocament tradicional. Fins ara, el servei es dirigia principalment a clients amb un cert nivell de patrimoni financer. Ara, volem anar més enllà i segmentar els clients segons la seva potencialitat i perfil financer, incloent aquelles persones que mostren interès per la gestió financera, independentment del punt de partida. Aquest canvi ens permet obrir el servei a un públic més ampli, amb una proposta adaptada a les necessitats i expectatives de cada client.
"La gestió del patrimoni va molt més enllà de l’àmbit estrictament financer"
En un moment de certa incertesa econòmica, moltes persones busquen estabilitat. Com pot ajudar una bona planificació patrimonial a garantir la tranquil·litat financera?
La tranquil·litat financera comença amb una bona planificació. Quan entenem bé les necessitats de cada persona i organitzem el seu patrimoni en funció d’aquests objectius, aconseguim dues coses: seguretat a curt termini i oportunitats de creixement a llarg termini. La història ens demostra que, si assumim un cert risc amb aquella part del patrimoni que no necessitarem immediatament, la rendibilitat acaba compensant. Això és el que dona veritable tranquil·litat: saber que el que és essencial està protegit i que el futur pot créixer amb confiança. Fer una bona planificació delimitant bé els objectius és la clau. A més d’una bona planificació, hi ha dos factors que són rellevants: el factor tecnològic i el factor humà. Per la part tecnològica, disposem d’una plataforma que ens permet anticipar al client el comportament de la seva cartera davant diferents escenaris, i d’altra banda, fer el seguiment diari i adequar les seves posicions a cada moment. I per la part humana, el més important és l’equip de persones, amb coneixement i experiència, acompanyant al client en tot moment, compartint amb ell l’evolució de la conjuntura econòmica, de la cartera, els ajustos a fer… En el nostre cas, disposar d’un equip de 40 gestors entre els dos centres que donen servei a Girona, ens garanteix poder donar al client aquesta proximitat i confiança.
Cada client té objectius i necessitats molt diferents. Com aconsegueixen adaptar l’estratègia d’inversió a cada perfil?
Pot semblar obvi, però tot comença per conèixer bé el client. La conversa és clau: ens permet entendre les seves prioritats i concretar objectius. Les eines i la tecnologia ens donen suport, però el que marca la diferència és el diàleg entre el gestor i el client. D’aquesta conversa neix el que anomenem ‘mapa financer’, que juntament amb el test d’idoneïtat i preferències, ens permeten dissenyar una estratègia d’inversió adaptada a cada persona. Així convertim la complexitat en claredat i confiança.
"La tecnologia ens ajuda a controlar i ajustar les carteres, però la personalització real només és possible gràcies a l’atenció directa amb el client"
En un context en què la digitalització ho transforma tot, com combinen la tecnologia amb l’atenció personal?
La digitalització ens obre un ventall de possibilitats i des de diferents punts de vista. Avui, cada client pot decidir com vol relacionar-se amb nosaltres: a través de canals digitals, presencialment o combinant-los segons les seves preferències. Però la tecnologia no és només un canal, és també una eina que ens permet fer millor la nostra feina. En el nostre cas, aquest any hem fet una aposta clara amb la incorporació de la plataforma Aladin de BlackRock, que adaptant-la a la realitat del Banc, ens ha permès oferir el servei Advisory GPS. Gràcies a aquesta tecnologia, podem tenir el detall exhaustiu d’on estan invertits els recursos dels nostres clients, els diferents riscos, la visió de la cartera a futur en base a diferents escenaris… i també podem implementar en les carteres la visió del nostre Equip d’Estratègia d’Inversió i actualitzar-la constantment, sempre de manera personalitzada per a cada client. La tecnologia ens ajuda a controlar i ajustar les carteres amb precisió, però la personalització real només és possible gràcies a l’atenció directa i la conversa amb el client, que també és clau per crear una relació de confiança. En definitiva, la digitalització és un complement que potencia el que és essencial: la relació humana i la confiança.
Mirant cap al futur, quins reptes i oportunitats veu en la gestió patrimonial i quin paper vol jugar CaixaBank en aquest escenari?
El futur sempre comporta reptes. Com a més rellevants podem parlar de la incertesa i la rapidesa del canvi, especialment per la velocitat amb què evoluciona la tecnologia. Però també del repte que ens suposa la sostenibilitat i que comporta anar cap a inversions responsables, l’envelliment de la població i la transferència del patrimoni, la incorporació de nous actors, més digitals, la ciberseguretat… Però alhora aquests reptes són també grans oportunitats: més personalització, més transparència i més tecnologia al servei del client. A CaixaBank volem liderar aquest escenari, combinant innovació i expertesa amb proximitat, perquè darrere de cada decisió hi hagi confiança i tranquil·litat.
