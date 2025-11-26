Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Prou Expansió Logis Empordà reclama que s'aprofitin recursos existents com l'estació de Vilamalla que està "en desús"

Demanen que el Govern clarifiqui si volen que la comarca esdevingui "el port sec de Barcelona"

Les entitats alerten que es perdran milers d'hectàrees agràries si tira endavant el Pla Director Urbanístic Logis Empordà

Les entitats alerten que es perdran milers d'hectàrees agràries si tira endavant el Pla Director Urbanístic Logis Empordà / Maria Garcia (ACN)

Maria Garcia / ACN

Maria Garcia / ACN

Girona

La plataforma Prou Expansió Logis Empordà reclama que s'aprofitin els recursos ja existents com l'estació intermodal de Vilamalla que està "en desús". Els membres de l'entitat han explicat al Parlament els motius per oposar-se Pla Director Urbanístic Logis Empordà, que preveu 166 noves hectàrees de sòl industrial i una nova estació intermodal. Un dels integrants de l'entitat, Joan Caball, ha demanat que "s'optimitzin els recursos existents" com la infraestructura de Vilamalla, que "mai ha servit de res". Així mateix, l'entitat ha reclamat que, abans d'ampliar la superfície, s'aprofitin el 55% de parcel·les que són buides. A més, han demanat al Govern que "digui clar si vol convertir l'Empordà en el port sec de Barcelona".

