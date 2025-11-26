El turisme polonès es dispara a Lloret de Mar
Els visitants britànics també augmenten, mentre cauen els francesos i alemanys
El mercat polonès continua la seva escalada a Lloret de Mar i tanca la temporada d’estiu 2025 amb un nou salt endavant. Segons l’informe de balanç turístic presentat aquest dimecres per Lloret Turisme, la plataforma Mabrian i CaixaBank, les pernoctacions de turistes procedents de Polònia han crescut un 37% en hotels i un 41% en el total d’allotjaments respecte a la temporada 2024, sumant així un total de 410.600 pernoctacions entre maig i setembre.
Si tirem la vista més enrere, en comparació amb l'any 2019, abans de l'esclat de la pandèmia, l’augment és encara més contundent. Les pernoctacions en hotels augmenten un 68%, mentre que la xifra total creix un 73% respecte a les dades registrades entre maig i setembre del 2019.
Així, els turistes polonesos es tornen a situar com el tercer mercat internacional del municipi, una posició que Polònia ja va ocupar l'any 2021. La millora de la connectivitat aèria amb Girona –amb un increment del 28% dels seients programats respecte al 2024– ha estat un dels factors que expliquen aquesta consolidació.
A més, en els últims anys, la destinació ha intensificat la seva promoció en territori polonès. "Aquesta regió, amb un fort teixit industrial, mostra un interès creixent en el producte d’incentius, pel qual Lloret de Mar compta amb una oferta especialitzada i accessible gràcies a les connexions aèries durant tot l’any entre Girona i Cracòvia", assegurava fa uns mesos en un acte promocional a Polònia la gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan.
França i Alemanya retrocedeixen
El polonès no ha estat l’únic moviment significatiu entre els mercats internacionals. L’informe confirma que França, tradicionalment el principal mercat emissor de Lloret, registra una baixada de l'11% en pernoctacions hoteleres i del 14% en totals respecte a la temporada passada, i una caiguda encara més marcada en comparació amb 2019, del 20%. Segons l'informe, la situació econòmica del país podria ser un dels motius que expliqui part d’aquest retrocés. Tot i això, es manté com al principal mercat internacional de la destinació.
