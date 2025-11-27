Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
Les dades de la Diputació de Girona mostren que, tot i ser només l’1,7% del total, aquestes societats sumen el 56,8% del volum de negoci del teixit empresarial gironí
Les 250 societats mercantils amb seu social a la província de Girona que més facturen representen només l’1,7% del total d’empreses, però concentren el 56,8% del volum de negoci. Són dades de l’informe "Estructura empresarial de la demarcació de Girona 2025", elaborat pel servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de la Diputació de Girona a partir dels comptes anuals que les empreses presenten al Registre Mercantil.
L’informe no només posa el focus en les 250 primeres, sinó en tot el tram alt de la distribució. Si, en lloc d’aquest 1,7% d’empreses, es considera el 10% de societats que facturen més (1.440 mercantils), aquest grup concentra el 79,9% del volum de negoci que genera el conjunt del teixit empresarial gironí. D'aquesta manera, el rànquing de les 250 té, segons el document, la funció de “posar nom” aproximadament a una quarta part del volum de negoci total de les empreses amb seu social a la província.
Les 19 primeres factures més de 200 M
L’estudi destaca que cadascuna de les dinou primeres empreses en volum de negoci factura més de 200 milions d’euros anuals i que, plegades, concentren el 22,8% de la facturació del conjunt de societats mercantils gironines. En aquest grup hi figuren l’empresa d’intermediaris del comerç Transgourmet Ibérica; la de comerç a l’engròs d’alimentació i begudes Ramaderia Roca; les firmes de productes alimentaris i begudes Frigoríficos Costa Brava, Noel Alimentària, Friselva, Càrniques de Juià, Càrniques Celrà, Càrnica Batallé, Frit Ravich i Haribo España; les empreses de comerç a l’engròs Tradeinn Retail Services i Dyneff España; la societat de combustibles Àrea i Serveis Vilamalla; l’empresa de treball temporal Eurofirms ETT; la paperera Arconvert; el laboratori químic i farmacèutic Laboratorios Hipra; la societat de maquinària i equips T-500 Puratos; la companyia de productes informàtics i electrònics Acebsa, i l’empresa de transport Transportes Calsina & Carré.
Pel que fa a l’anàlisi sectorial, l’informe subratlla que la presència de l’agricultura i la ramaderia és modesta en termes estrictament econòmics: només l’1,8% de la facturació total de les societats mercantils de la demarcació procedeix d’aquest sector. Girona agrupa el 16,6% de les empreses, el 12,5% de la facturació i el 14,2% de l’ocupació del sector primari a Catalunya. Tot i això, el document remarca que el paper d’aquest àmbit és clau com a motor dels municipis rurals. Les empreses agrícoles i ramaderes són presents a totes les comarques i el Pla de l’Estany concentra el 39,4% de la facturació del sector, on arriba al 8,8% de la xifra de negoci comarcal. El 2023, el primari incrementa l’11,5% la facturació respecte del 2022, després d’un augment del 30% l’any anterior.
Productes alimentaris i begudes
El sector de productes alimentaris i begudes és un dels pilars de la indústria gironina. Agrupa només el 2,5% de les empreses, però concentra el 20% de la facturació total i el 9,7% de l’ocupació (16.781 treballadors). El 20,6% de les societats del sector factura més de 10 milions d’euros i les tres primeres —Frigoríficos Costa Brava, Noel Alimentària i Friselva— concentren una mica més d’una quarta part dels 7.266 milions d’euros que facturen les 364 empreses d’aquest àmbit a la demarcació. El 19,8% de la facturació catalana del sector es genera a Girona, i gairebé la meitat del volum de negoci es concentra a la Selva (3.330 milions d’euros). A la Garrotxa, és també el sector econòmic més important: el 38,6% de la facturació comarcal prové de la indústria alimentària i de begudes.
Altres branques industrials amb pes específic són la fusta i el suro, el paper, la química i el cautxú i plàstic. El sector de la fusta i el suro compta amb 125 societats i genera el 27,2% de la facturació i el 21,7% de l’ocupació del conjunt del sector a Catalunya. Es tracta d’un teixit dominat per la petita empresa, amb la meitat de les societats per sota del mig milió d’euros de facturació anual. El sector del paper i les arts gràfiques suma 788 milions d’euros de volum de negoci, amb empreses rellevants com Arconvert i Papelera de Sarrià al Gironès, o LC Paper 1881 i Alzamora Carton Packaging a la Garrotxa.
La indústria química i farmacèutica
Tanmateix, la indústria química i farmacèutica es caracteritza per la presència d’empreses grans: és el sector amb el percentatge més alt de societats anònimes (30,8%) i el segon amb més societats per sobre dels 10 milions d’euros de facturació (23,1% de les 52 empreses del sector). Les tres primeres —Laboratorios Hipra (313 milions), Zoetis Manufacturing & Research Spain (172 milions) i Domo Polymer Solutions Spain (99 milions)— superen àmpliament els 99 milions d’euros de volum de negoci. Després de la Selva, la producció química i farmacèutica es concentra sobretot a la Garrotxa.
El sector del comerç a l’engròs i els intermediaris del comerç té també un pes significatiu en el conjunt de l’economia gironina. Les 1.186 empreses que en formen part generen una facturació de 6.590 milions d’euros i ocupen 12.914 treballadors. Aquest àmbit concentra el 18,1% del volum de negoci del conjunt de societats mercantils de la demarcació i es caracteritza per uns volums de venda elevats per treballador i marges ajustats.
Finalment, entre els serveis, l’hostaleria i les activitats administratives i serveis auxiliars destaquen per l’impacte en l’ocupació. Les 1.604 empreses d’hostaleria generen el 5% del volum de negoci però ocupen l’11,3% dels llocs de treball (19.416 persones), mentre que les 589 societats d’activitats administratives i serveis auxiliars generen el 2,9% de la facturació però concentren el 13,5% de l’ocupació (23.311 treballadors).