El Black Friday obre la primera campanya de Nadal sense traves en 5 anys
Centres comercials i grans magatzems esperen una temporada amb vendes fins i tot un 4% més altes que les del 2024, impulsades per l’arribada del fred / Queden enrere frens a les compres com la covid, la crisi inflacionista i la tragèdia de la dana
Paula Clemente
Primer va ser la incertesa que va portar la pandèmia de covid; l’any següent, els estralls que van causar en l’economia el confinament i la ruptura de cadenes de subministrament. El 2022 i el 2023 va ser la crisi inflacionista la que ens va tenir tots en suspens. El 2024, que la dana que va assolar València pogués fer efecte en les ganes de comprar i celebrar Nadal. I aquest any a la fi, res. I si res d’això no ha aconseguit aigualir significativament el Black Friday, tot fa esperar en el sector del gran consum (grans magatzems, cadenes, centres comercials...) una altra campanya "fantàstica", "millor que la de l’any passat" i, en general, de "molt bones" esperances.
S’agafen al sobtat canvi de temps, que afavorirà que la gent surti a comprar roba d’hivern, o que l’any és bo per al comerç. Segons assenyala l’Institut Nacional d’Estadística (INE), les vendes d’aquest tipus de negocis han crescut de mitjana gairebé un 4% fins al setembre, en comparació amb l’any anterior.
Es pot dir que part d’aquest increment es deu al pur augment dels preus, ja que la inflació continua situada al voltant del 3%. "El consum no és eufòric, la majoria de previsions donen entre un 0,2% i un 0,9% de vendes per sobre de la dada d’inflació, és a dir, a tot estirar un 4%", planteja el professor d’IESE especialitzat en comportament del consumidor José Luis Nueno. En tot cas, "aquest creixement moderat no és un decreixement, així que hi ha cert optimisme". A més, afegeix, "hi ha bon clima de confiança del consumidor" i els comerços arriben a novembre amb més inventari, i això sempre és bo per al Black Friday. Quant a les amenaces, coincideix, no n’hi ha cap que no estigui sempre de base: un xoc geopolític o energètic, ciberatacs o, com el 2024, un esdeveniment meteorològic extrem. El seu resum és que "hi haurà una campanya forta en volum, en venda de més unitats, però més exigent en preu i marge".
"Estem molt contents, el volum de vendes va molt bé i veiem un tardor-hivern molt positiu en tots els sentits", asseguren a El Corte Inglés, un dels grans protagonistes de la temporada.
"Si ens mantenim com estem, hauria de ser un Black Friday més bo que el de l’any passat", reflexiona Víctor García, portaveu de l’Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials. Des del seu punt de vista, difícilment això repercutirà sobre les vendes de Nadal posteriors. "Em preocuparia si no tinguéssim un bon any, perquè si anem malament i de sobte el Black Friday va molt bé, sol ser senyal que la gent ja ha gastat el que havia de gastar, però si tenim un Black Friday bo, alineat amb la tendència de la resta de l’any, res fa pensar que Nadal hagi de ser pitjor", afirma, i aposta per entre un 2% i un 4% més de vendes.
El fet cert és que, no solament la inflació continua a l’alça, sinó que, segons un informe que elaboren KPMG i Appinio cada any sobre l’anomenat golden quarter (‘trimestre daurat’) perquè és el període més consumista de l’any, les llars continuen fent ajustos en gairebé totes les despeses, tant les essencials (habitatge, alimentació...) com les discrecionals (restaurants, viatges...). Gairebé no ha pujat la despesa a cap partida i gairebé la meitat dels enquestats admeten un impacte molt alt del creixent cost de l’habitatge en els seus pressupostos.
Malgrat això, una quarta part de la població diu haver vist millorar el seu poder adquisitiu i més de la meitat és estable respecte a l’any anterior. A més, el client s’ha tornat cada vegada més expert en l’art de fer enginyeria de costos. Per exemple, segons aquest informe, 8 de cada 10 consumidors aprofitaran el Black Friday per fer compres que fa mesos que retarden en espera de les ofertes o per anticipar compres de Nadal. També és un símptoma d’aquesta intel·ligència en la despesa que la recuperació del sector de la moda convisqui amb un cert estancament de la despesa en restaurants.
Roba i complements
De fet, les categories en què es preveu més despesa aquest Black Friday són roba, calçat i complements, i alimentació i begudes. L’electrònica no apareix fins a la posició número 9, d’acord amb l’enquesta de KPMG i Appinio, tot i que és dels sectors en què s’espera més increment de despesa respecte a l’any previ. La majoria d’enquestes situen la mitjana de despesa en aquesta primera cita de la campanya entre 100 i 300 euros, combinant canal físic i on line.
Per combatre els fraus, el Ministeri de Consum ha advertit que les setmanes prèvies va començar les seves campanyes de monitoratge i vigilància de preus.
Subscriu-te per seguir llegint
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- Jordi González destapa el seu sou milionari: “Arribava a cobrar moltíssim per programa”
- Catalunya es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
- Sabies que a la platja de les barques de l'Escala hi pots trobar un vestigi de les guerres napoleòniques?
- Dos formatges gironins, entre els millors del món
- Rebel·lió als instituts escola catalans contra l’ordre de fer classe totes les tardes