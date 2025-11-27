El Govern central pacta apujar el salari dels funcionaris el 4,5% fins al 2026
Els sindicats Csif i UGT accepten la nova distribució de l’Executiu i pacten revaloritzar les nòmines públiques l’11% de manera acumulada fins al 2028
Gabriel Ubieto
El Govern central va aconseguir acordar amb els sindicats un calendari d’increment dels salaris per als funcionaris fins al 2028. L’Executiu es va comprometre a incrementar les nòmines públiques el 4,5% fins al 2026 i arribar a una pujada acumulada de l’11% fins al 2028, segons van explicar diferents fonts sindicals.
El Ministeri de Transformació Digital i Funció Pública va millorar l’oferta per als dos primers exercicis, garantint que els sous incrementaran a un nivell molt similar a la inflació esperada i aconseguint així convèncer els sindicats Csif i UGT, mentre el sindicat de CCOO es va abstenir i meditarà si s’afegeix a un acord que es firmarà en un acte públic avui al migdia. "Suposa un gran avenç per als servidors públics i també garanteix el poder adquisitiu dels empleats públics fins al 2028", van valorar des del Ministeri.
Després de gairebé quatre hores de converses, Funció Pública va poder tancar un nou acord per revaloritzar els salaris de més de tres milions d’empleats públics de tot Espanya. El pacte tanca el calendari de pujades a quatre anys i s’estén fins a la pròxima legislatura, ja que el 2027 està previst que hi hagin eleccions generals.
El principal obstacle que hi ha hagut durant aquestes setmanes de negociacions ha sigut la distribució d’aquest 11% que acabaran cobrant de més els funcionaris. Les diferències internes dins de CCOO van allargar aquesta última reunió i van forçar la central a no significar-se després.
Revalorització
La distribució, si es compleixen les noves variables disposades, seria la següent: les limitacions pressupostàries que s’ha autoimposat Hisenda per complir amb el sostre de despesa coartaven la possibilitat de revaloritzar sous a curt termini, això condemnava els funcionaris a perdre poder adquisitiu i dificultava que els sindicats hi accedissin. Segons les estimacions de Csif, l’increment acumulat deixaria una revalorització neta de l’11,4%.
Finalment, des de l’Executiu es va optar per una fórmula imaginativa, lligada a variables. L’increment per a aquest any, amb efectes retroactius a l’1 de gener, serà del 2,5% i s’abonarà en una súper paga de Nadal, a percebre el desembre al costat de l’extra; almenys per als empleats de l’Administració General de l’Estat. I per al 2026 hi haurà una pujada fixa de l’1,5%, a què es podrà afegir mig punt, fins al 2%, si es compleix una variable d’èxit assequible. Si l’IPC de l’any que ve és de l’1,5% o superior, Funció Pública haurà d’abonar aquest mig punt extra i haurà de fer-ho durant el primer trimestre del 2027.
El ministre Óscar López aconsegueix casar d’aquesta manera les exigències de contrició d’Hisenda i les demandes sindicals, que no volien veure com els salaris públics perdien poder adquisitiu a curt termini, malgrat que després tinguessin la garantia que recuperarien aquest dèficit en els dos exercicis successius. Segons l’última proposta acceptada per les centrals, el calendari de pujades seria el següent: 2,5% per al 2025, 2% per al 2026, 4,5% per al 2027 i 2% més per al 2028.
