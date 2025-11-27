El Govern reclama excloure l’oli d’oliva i el vi dels aranzels de Trump
Economia revela que el dèficit comercial d’Espanya amb els EUA ha crescut un 38,7%
Jaime Mejías
El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va apuntar ahir que diversos ministeris i sectors empresarials afectats han elaborat una llista de "productes estratègics" per als quals el Govern demanarà una exempció dels aranzels imposats pels Estats Units a les exportacions europees. La llista inclou, entre altres productes, l’oli d’oliva, olives, vi, formatge, tonyina vermella, pop, perfums, guix i altres materials de construcció. "Farem força perquè disminueixin els aranzels que els imposen i entrin dins de les diverses llistes d’exempcions dels Estats Units", va declarar.
Durant una compareixença al Congrés, el ministre va explicar que l’Executiu està "mirant d’avançar a l’hora de posar sobre la taula l’interès per al consumidor americà" que els productes espanyols no hagin de fer front a aquests aranzels. "Seria una situació beneficiosa tant per als nostres productors com per als seus consumidors, i es reduirien així els preus d’alguns productes essencials del seu cistell de consum bàsic", va assenyalar.
Un dels productes més afectats pels aranzels nord-americans és l’oli d’oliva: de tot el que consumeixen les llars dels EUA, només el 2% es produeix dins del país; l’altre 98%, en canvi, procedeix de la importació. Tal com va informar Cuerpo, un 40% de l’"or líquid" consumit pels nord-americans és d’origen espanyol. Per tant, "va en interès dels dos països l’exempció en matèria aranzelària".
Deteriorament comercial
Cuerpo, en aquesta mateixa línia, va destacar que Espanya treballa "de manera activa" sobre l’acord aranzelari entre la Unió Europea i els Estats Units, mirant d’introduir modificacions, reforçant la seguretat i la capacitat de resposta de la UE, apostant per l’enfortiment de clàusules suspensives i de salvaguarda o garantint la compatibilitat d’aquest marc amb el de l’Organització Mundial del Comerç (OMC). El ministre, a més a més, va apuntar que l’evolució del comerç bilateral entre Espanya i els Estats Units ha experimentat un "deteriorament visible" durant l’últim any.
Segons les dades de l’Informe Mensual de Comerç Exterior, el dèficit comercial d’Espanya amb els EUA es va situar en els primers nou mesos de l’any en 10.785,6 milions d’euros, un 38,7% més que el saldo de 7.772,4 milions del mateix període del 2024. El ministre va dir que es deu tant a l’increment de les importacions com a la caiguda de les exportacions. "Hi ha una evolució molt heterogènia per sectors en què es compensen els que evolucionen de manera lleugerament positiva amb els que evolucionen de manera lleugerament negativa", va assenyalar.
El ministre, també, va anunciar que l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ja ha mobilitzat 160 milions d’euros en avals per recolzar el finançament de les empreses que s’han vist afectades pels aranzels. La intenció inicial era arribar a tenir fins a 5.000 milions d’euros per fer costat a les companyies.
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- Jordi González destapa el seu sou milionari: “Arribava a cobrar moltíssim per programa”
- Catalunya es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
- Sabies que a la platja de les barques de l'Escala hi pots trobar un vestigi de les guerres napoleòniques?
- Dos formatges gironins, entre els millors del món
- Rebel·lió als instituts escola catalans contra l’ordre de fer classe totes les tardes