El més buscat aquest Black Friday: Des d’AirPods i balises V16 fins a préstecs bancaris
L’electrònica d’alt valor i la moda centraran la demanda del Black Friday, en què també s’obren pas els nous serveis financers. El canal ‘on line’ es consolida com l’opció més triada pels consumidors: només un 16% dels clients comprarà exclusivament en botigues físiques.
Marcos Rodríguez
El Black Friday es torna a situar com el gran termòmetre comercial de l’any. El consumidor espanyol, catalogat com a «digital, híbrid i exigent», s’acosta a la campanya del Black Friday 2025 amb una despesa mitjana que se situa en 182 euros, en què 8 de cada 10 consumidors preveu comprar durant aquestes dates, més planificador (la meitat elabora abans una llista de productes desitjats), i un 58% espera fins aquests dies per prendre decisions, segons indica l’observatori Cetelem.
Amb un comprador cada vegada més digital, quins productes i categories concentren més intenció de compra? I com adapten les empreses les campanyes a aquests nous hàbits? Aquest 2025, la recerca de valor en articles de cost elevat marcarà la pauta, especialment en l’àmbit digital, que, un any més, es converteix en la categoria més buscada pels consumidors.
Dispositius aspiracionals
Així, en l’electrònica, el focus està posat en els dispositius aspiracionals i les grans inversions domèstiques. Els auriculars AirPods Pro 3 d’Apple encapçalen la llista d’articles més venuts en les primeres hores de la campanya. Les smart TV de gran format registren uns descomptes que superen els 2.600 euros. El gaming també manté el domini. La consola Nintendo continua sent un dels béns més desitjats i les ulleres de realitat virtual són grans protagonistes.
Fora de l’àmbit tech, la moda, el calçat i els complements es consoliden com la categoria més desitjada (65% d’intenció). En el comerç digital de moda Nude Project preveuen «una de les campanyes de Black Friday més ambicioses de la seva història, amb descomptes que superen el 50%».
El Corte Inglés, que va avançar els grans descomptes en moda, llenceria i sabateria al dia 24, disposa de primeres marques com Emidio Tucci, Paul & Shark, Dustin, Pepe Jeans, Levi’s i Bimba i Lola amb descomptes de fins al 40%.
També s’observa un augment en l’adquisició de petits electrodomèstics com ara fregidores d’aire, aspiradores d’aigua i màquines de rentar. A més, destaquen productes de consum pràctic com les balises V16 homologades per la DGT, que tan demanades estan ara amb la nova normativa.
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha tornat a alertar sobre ofertes enganyoses i recorden que «molts comerços aprofiten l’avinentesa per manipular preus i confondre el consumidor». Segons una enquesta del comparador de preus Idealo, el 68% dels espanyols creu que els preus pugen prèviament per simular rebaixes.
Aquest escepticisme, però, no frenarà la despesa de la gent: més de la meitat dels enquestats planeja comprar durant el Black Friday, el 60% gastarà el mateix que el 2024 i un 28% preveu gastar més, fonamentalment per l’encariment general. El rang de despesa més comú és de 50 a 200 euros (43%), tot i que el 37% situa el seu pressupost entre 200 i 500 euros. A Shopify apunten que la despesa mitjana prevista és de 182 euros.
En un context de creixement sostingut del comerç electrònic, el 43% dels consumidors comprarà exclusivament on line, davant el 41% que els combinarà tots dos i el 16% que optarà només pel comerç tradicional, segons Idealo. «El pagament mòbil instantani, el comerç de segona mà i el live shopping [comprar mentre s’assisteix a un vídeo en directe en plataformes com Instagram, Facebook o TikTok] estan transformant el mercat», explica César Tello, director general d’Adigital.
Així, les xarxes s’han tornat un factor determinant que consolida una nova manera de comprar anomenada social commerce. «Han passat d’inspirar els usuaris a activar vendes directes», diu Jorge Carriazo, consultor de l’agència Wam Global. Segons Adobe Analytics, el trànsit des de social cap a botigues on line creixerà entre un 80% i un 83% aquest cap de setmana.
Aquest context impulsa l’ús de finançament, en què el 50,1% dels usuaris preveu fer servir més el pagament a terminis (Buy Now, Pay Later o BNPL), i el sector financer s’hi afegeix amb ofertes en préstecs al consum, descomptes de fins al 40% en assegurances rènting tecnològic (per finançar les compres de mòbils, ordinadors i tauletes) i marques com ara Tangem ho aprofiten per promocionar les seves carteres de criptomonedes amb descompte.
Alguns dels productes més demanats per Black Friday: fregidora d’aire Dual Blaze TwinFry de Cosori, texans Levi’s, consola Nintendo, televisió LG OLED EVO 4K de 77 polzades, aspiradora d’aigua Bissel SpotClean Pet Pro, ulleres de realitat virtual, balises V16, roba Pepe Jeans i AirPods Pro 3 d’Apple.
