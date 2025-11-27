Pensions
Espanya envelleix ràpid i el 2050 serà el quart país de l’OCDE amb menys treballadors per pensionista
L’organisme internacional alerta de la pressió demogràfica sobre el sistema públic de pensions i el Govern confia a atraure migrants per contenir l’envelliment
Gabriel Ubieto
Espanya serà el 2054 el quart país de l’OCDE amb una ràtio menor de treballadors per pensionista, només superat per Corea, el Japó i Itàlia. Actualment, per cada pensionista hi ha gairebé tres adults en edat de treballar i en tres dècades aquesta proporció baixarà a un pensionista per cada 1,3 adults en edat de treballar. Més persones dependents del sistema públic de pensions i menys cotitzadors aportant a la caixa comuna, una tensió compartida amb les principals economies occidentals, però que a Espanya serà especialment intensa i posarà a prova les costures de la Seguretat Social.
L’OCDE ha publicat aquest dijous el seu informe‘ Pensions at a Glance’, una revisió periòdica de l’estat dels sistemes de pensions de les principals economies del planeta. S’hi analitza un dels principals reptes que tenen per davant els mecanismes col·lectius de protecció social, que no és cap altre que el retir de la generació delsbaby boomersi el seu relleu per grups generacionals menys nombrosos.
A Espanya els ‘boomers’ han començat a jubilar-se fa relativament poc temps, en comparació amb altres països on l’esclat demogràfic posterior a la Segona Guerra Mundial va ser més aviat, i ara s’erigeix en una de les economies que més ràpid envelleix.
Segons les dades de l’organisme, Espanya serà el país europeu que més envellirà en les pròximes dècades i l’increment de la proporció de pensionistes per treballador serà similar al que experimentaran estats com l’Índia, Mèxic o Indonèsia, països avui més joves i amb piràmides demogràfiques diferents.
Els avis van guanyant pes en el conjunt de la societat i això requereix més recursos per part del sistema públic, que funciona de manera solidària entre generacions. És a dir, els treballadors actuals paguen les pensions dels seus predecessors, per més que l’import d’aquestes es calculi en relació amb la contribució d’aquests durant la seva vida laboral. L’informe de l’OCDE estima que Espanya serà el país d’aquest grup de 38 estats que dedicarà una proporció més gran del seu PIB a costejar les prestacions públiques: un 17%.
Si bé des del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions recorden que l’organisme parteix de les projeccions de l’Ageing Report, que diuen que Espanya arriba el 2050 a un nivell de despesa del 17,3% del PIB, si bé el mateix document de l’Ageing Report està una mica desfasada ateses les últimes revisions de l’evolució del PIB. Les projeccions més actualitzades assenyalen un nivell de despesa del 16,3% i l’estimació del supervisor públic a Espanya, l’AIref, la xifra en un 16,1%.
Pendents dels migrants
La taxa de natalitat a Espanya ha anat disminuint en els últims anys i si a nivell poblacional el país ha continuat creixent només s’explica per l’aportació dels migrants. També a nivell laboral. Durant l’últim lustre, el 36% dels nous llocs de treball creats els han assumit persones nascudes fora d’Espanya i aquest col·lectiu supera ja els tres milions de cotitzadors a la Seguretat Social.
Gabinets d’estudis com Funcas alerten que aquesta arribada de migrants no està sent prou per compensar la transició demogràfica i que «l’envelliment ja està restant ingressos a l’IRPF i aquesta pressió anirà a més; si no s’amplia la base fiscal», segons recull un document publicat la setmana passada. Des de l’entitat quantifiquen que «es necessita un treballador immigrant per cada alta de jubilació per mantenir la recaptació de l’IRPF».
Mantenir aquesta recaptació fiscal serà clau per, entre d’altres, poder sustentar el sistema públic de pensions, ja que actualment la caixa comuna no només se sosté de les cotitzacions, sinó que també precisa d’aportacions directes de l’Estat via Pressupostos. El Govern, no obstant, considera que informes com el de l’OCDE tendeixen a «subestimar«la recepció de migrants i confia a continuar atraient població jove d’altres països durant les pròximes dècades.