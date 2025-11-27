Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pensions

Espanya envelleix ràpid i el 2050 serà el quart país de l’OCDE amb menys treballadors per pensionista

L’organisme internacional alerta de la pressió demogràfica sobre el sistema públic de pensions i el Govern confia a atraure migrants per contenir l’envelliment

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque.

Gabriel Ubieto

Barcelona

Espanya serà el 2054 el quart país de l’OCDE amb una ràtio menor de treballadors per pensionista, només superat per Corea, el Japó i Itàlia. Actualment, per cada pensionista hi ha gairebé tres adults en edat de treballar i en tres dècades aquesta proporció baixarà a un pensionista per cada 1,3 adults en edat de treballar. Més persones dependents del sistema públic de pensions i menys cotitzadors aportant a la caixa comuna, una tensió compartida amb les principals economies occidentals, però que a Espanya serà especialment intensa i posarà a prova les costures de la Seguretat Social.

L’OCDE ha publicat aquest dijous el seu informe‘ Pensions at a Glance’, una revisió periòdica de l’estat dels sistemes de pensions de les principals economies del planeta. S’hi analitza un dels principals reptes que tenen per davant els mecanismes col·lectius de protecció social, que no és cap altre que el retir de la generació delsbaby boomersi el seu relleu per grups generacionals menys nombrosos.

A Espanya els ‘boomers’ han començat a jubilar-se fa relativament poc temps, en comparació amb altres països on l’esclat demogràfic posterior a la Segona Guerra Mundial va ser més aviat, i ara s’erigeix en una de les economies que més ràpid envelleix.