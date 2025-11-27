Transgourmet es converteix en proveïdor principal del grup andalús Díaz Cadenas
Amb aquesta aliança, totes dues companyies volen reforçar el seu creixement a Andalusia
Transgourmet Ibèrica ha arribat a un acord de subministrament amb la cadena andalusa de distribució alimentària Díaz Cadenas per a convertir-se en el seu proveïdor principal. Segons explica la companyia amb seu a Vilamalla, aquesta aliança permetrà a totes dues empreses reforçar el seu creixement a Andalusia, impulsat per l’obertura dels nous establiments que Díaz Cadenas preveu incorporar dins del seu pla d’expansió.
Díaz Cadenas és un grup andalús de distribució alimentària amb origen familiar, fundat el 1973. Actualment, compta amb 17 establiments ubicats a les províncies de Sevilla, Cadis, Huelva, Còrdova i Jaén: 15 centres en format cash&carry i 2 supermercats, i suma prop de 400 empleats i dues plataformes logístiques.
Amb l’acord per a convertir-se en el seu proveïdor principal, Transgourmet posa a disposició de Díaz Cadenas la seva gamma de referències, entre les quals hi ha 1.800 productes de marca pròpia. La companyia andalusa també es beneficiarà de la plataforma logística de Transgourmet de 34.000 m2 a la província de Màlaga.
En el cas de Transgourmet, l’acord li permetrà continuar creixent a Andalusia, on ja compta amb prop de 50 supermercats franquiciats, la majoria dels quals amb l’ensenya Suma. A més, la companyia té en aquesta comunitat 9 centres cash&carry GM Cash especialitzats en hostaleria i comerç —Màlaga (3), Cadis (2), Granada (2), Almeria (1) i Sevilla (1) —, i el seu servei de Food Service.
Pel director de l’àrea de Retail de Transgourmet, Jordi Arredondo, "aquesta aliança permetrà reforçar la presència de la nostra empresa a Andalusia gràcies a l’acord de subministrament amb una companyia que té un gran potencial de creixement com és Díaz Cadenas".
Transgorumet, amb seu a Vilamalla, és una de les empreses més importants de les comarques gironines, va tancar l’exercici de 2024 amb un benefici net de 24,3 milions d’euros, un 15% més que en l'anterior exercici. Les vendes de la companyia van assolir els 1.220 milions d’euros i va acabar l'any amb una plantilla de més de 2.700 persones, 1.800 proveïdors, 206.000 clients del canal Horeca i 3.400 clients de Retail.
