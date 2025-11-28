La campanya de descomptes accelera les contractacions
El Black Friday generarà 19.680 nous llocs de treball al conjunt de Catalunya, un 3% més que l’any passat, segons Randstad
L’arrencada de la campanya de Black Friday ha tornat a avançar el calendari de reforços laborals, especialment a les grans superfícies. Segons el gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà, la majoria d’establiments ja tenen tancades les plantilles de Nadal des del 10 de novembre, un moviment que s’ha consolidat en els últims anys. El període d’incorporacions s’estén habitualment entre l’1 de novembre i finals de gener, i respon a la intensificació progressiva de l’activitat comercial: primer amb les ofertes del Black Friday, després amb el pont del 6-8 de desembre, i finalment amb el pic de Nadal i rebaixes.
En concret, segons les previsions publicades per l’empresa de recursos humans Randstad, la campanya de descomptes del Black Friday generarà 19.680 nous llocs de treball a Catalunya, un 3% més que el 2024. Els sectors que més ampliaran la seva plantilla són els dedicats al comerç, a la logística i als grans magatzems. Els perfils més sol·licitats són dependents, mossos de magatzem, repartidors, teleoperadors i responsables de promocions en centres comercials i cadenes de distribució. Així mateix, el sector dels congelats ha registrat un augment de la demanda i necessita operaris per la campanya del llagostí. Catalunya serà una de les comunitats autònomes que més feina generarà, segons recull l’agència ACN.
Tanmateix, des de CCOO calculen que de tots els nous llocs de treball que es generaran al conjunt d’Espanya, el 80% seran contractes temporals i el 90% a temps parcial. De fet, des del sindicat han iniciat una campanya per denunciar les «precàries condicions laborals que pateixen milers i milers de treballadores del sector comerç» en un dels pics més grans d’activitat de l’any.
A través d’un comunicat expliquen que les plantilles estan «subjectes a sobrecàrregues de treball, horaris extenuants, excés de torns partits, manca de temps de descans i salaris precaris, en un sector marcat per una elevada temporalitat i parcialitat a l’ocupació». Per això, el sindicat exigeix a les empreses del sector «el compliment dels horaris establerts als calendaris laborals i el respecte a descansos mínims que permetin la conciliació».
