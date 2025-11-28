EnginyersGi premia l'empresa Tavil pel "compromís ètic i social" en l’aplicació de la prevenció de riscos laborals
L’enginyer Gerard Busquets també ha estat reconegut per la seva trajectòria en la seguretat industrial
EnginyersGi ha fet entrega aquest dijous dels Premis de Prevenció de Riscos Laborals, que volen posar en valor la contribució de professionals i empreses que treballen per reduir la sinistralitat i millorar la seguretat laboral. L’empresa guardonada d’aquesta setzena edició ha estat Tavil, companyia garrotxina dedicada construcció de maquinària i línies d’encaixat, paletitzat i "handling" automàtiques multiformat.
Amb més de 540 treballadors i una presència internacional consolidada, Tavil ha desenvolupat un model de prevenció basat en la planificació preventiva proactiva i la formació contínua, amb l’objectiu de minimitzar els riscos i anticipar possibles situacions de perill, segons expliquen des de l'roganització dels guradons.
L’empresa de Sant Jaume de Llierca ha impulsat darrerament diverses mesures en aquest sentit com per exemple el desenvolupament d’una aplicació mòbil de PRL, que permetrà als treballadors accedir fàcilment a la informació preventiva, la normativa i la documentació específica de cada destí o fer planificacions digitals de muntatge, que anticipen riscos abans dels desplaçaments.
En la categoria de professional, el premi d’aquesta edició -que s’atorga amb col·laboració de MUPITI- ha estat per Gerard Busquets Aurich, que compta amb més de 25 anys d’experiència en l’àmbit de la seguretat de la maquinària i la prevenció de riscos laborals.
Busquets és enginyer tècnic industrial mecànic i els últims 14 anys ha treballat a l’empresa Comexi de Riudellots de la Selva i també donat suport a les delegacions de Comexi EEUU, Brasil, Tailàndia i Mèxic. Segons detallen en un comunicat, un dels reptes principals com a professional ha estat aconseguir l’equilibri entre seguretat i productivitat, "sempre amb una clara vocació de servei al client final i innovació normativa". A més, també desenvolupa tasques de divulgació tècnica i pedagògica sobre seguretat en màquines.
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- Elena Congost: 'Després dels Jocs he tingut un càncer, dos avortaments. Somio tenir més fills
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal