La inflació baixa una dècima al novembre i se situa en el 3%, segons l'indicador avançat
Les pensions pujaran al voltant d'un 2,7% l'any vinent, l'equivalent a 572 euros anuals més pels jubilats
L'Índex de Preus al Consum (IPC) s'ha situat en el 3% al novembre a l'Estat, segons l'indicador avançat que ha publicat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta d'una dècima menys respecte de la variació interanual de l'octubre (3,1%), que s'explica pel descens dels preus de l'electricitat, en comparació amb els increments de fa un any. Coneguda aquesta dada, es calcula que les pensions contributives pujaran al voltant d'un 2,7% l'any vinent, el que equival a 572 euros anuals més per una prestació mitjana de jubilació. La xifra es confirmarà el pròxim 12 de desembre, quan es publiqui l'IPC definitiu. Aleshores també es coneixerà la dada d'inflació de Catalunya.
L'IPC subjacent, que no té en compte els preus més volàtils, ha augmentat una dècima, fins al 2,6%.
L'INE ha detallat que durant el novembre els preus de l'oci i la cultura han baixat, però menys que en el mateix mes de l'any passat; i els aliments s'han encarit, mentre que fa un any van baixar de preu. Quan es confirmin les dades, d'aquí a quinze dies, es podrà veure en detall quins són els productes que més s'han apujat -a l'octubre van ser els ous, que es van disparar un 15,8%-.
Revalorització de les pensions
Les dades avançades aquest divendres permeten aproximar la pujada de les pensions de l'any vinent, tenint en compte que es revaloritzen a partir de la mitjana estatal de l'IPC del desembre de l'any anterior i el novembre d'enguany. El govern espanyol ha avançat que la pujada se situarà al voltant del 2,7% i afectarà 9,4 milions de persones que reben 10,4 milions de pensions. L'augment suposa 498 anuals més en el cas de la pensió mitjana, que inclou la jubilació, incapacitat permanent, viudetat, orfandat i en favor de familiars.
