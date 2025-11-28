L’import mitjà de les hipoteques a Girona registra la xifra més alta d’un mes de setembre des del 2007
Els préstecs hipotecaris es va enfilar un 5,1% en el novè mes de l'any
El nombre d'hipoteques sobre habitatges a les comarques gironines es va enfilar un 5,16% al setembre, en comparació amb el mateix mes del 2024, fins a arribar a les 774 operacions, segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Si ho comparem amb l'agost, la firma d'hipoteques va créixer un 19,1%. L'import prestat va ser de 130,07 milions d'euros, un 14,56% més, i l'import mitjà per hipoteca es va situar en els 168.891 euros, la dada més alta d’un mes de setembre des del 2007.
Al conjunt de Catalunya, el nombre d'hipoteques sobre habitatges a va pujar un 15,3% al setembre en comparació ambl'any passat, fins a les 7.864. Es tracta de la xifra més alta del període des del 2009. Si es compara amb el mes anterior, es van firmar un 36,88% més d’hipoteques sobre habitatges. Pel que fa a l'import prestat, va pujar fins als 1.469,8 milions d'euros, un 28,44% més que el setembre del 2024, mentre que la quantitat mitjana per hipoteca es va situar en els 186.902 euros, un 11,42% més i la dada més alta del mes dels registres des del 2007, quan va ser de 188.802 euros de mitjana.
Al conjunt de l'Estat, les hipoteques van augmentar un 12,2%, fins a les 46.120, amb un import mitja de 171.612 euros (+14,1%). El tipus d’interès mitjà va ser del 2,85% i la durada del contracte de 25 anys. El tipus d'interès es va situar per sota del 2,89% del mes anterior i va registrar la taxa més baixa des del gener del 2023 (2,64%). El 60,6% de les hipoteques es van constituir a tipus fix i un 39,4% a tipus variable, segons recull l'agència ACN.
Dades per províncies
Per demarcacions, a la de Barcelona es van signar 5.856 hipoteques al setembre, un 18,06% més que el mateix mes de l'any passat, mentre que si es compara amb l’agost, l’increment va ser del 42,6%. L'import prestat es va elevar fins als 1.178,3 milions d’euros (+32,37%), situant-se en la dada més alta del mes des del 2007. De la mateixa manera, l'import mitjà per hipoteca va superar els 200.000 euros per tercer mes consecutiu i va marcar un màxim històric des del 2007, fins als 201.213 euros.
D'altra banda, a les comarques de Lleida és on el mercat immobiliari es va mostrar menys dinàmic. Es van constituir 293 hipoteques sobre habitatges, un 2,81% més que el setembre del 2024; mentre que en relació amb el mes anterior es va registrar un increment del 24,15%.
L'import prestat es va situar en els 37,51 milions d'euros, un 10,32% menys que el setembre del 2024 i l’únic descens registrat en totes les demarcacions. Tot i això, el capital prestat va ser un 34,59% més alt que el de l’agost. A Ponent va ser l’únic territori on l’import mitjà per hipoteca no va ser més alt que el de l’any passat amb 128.031 euros, per sota dels 146.768 euros del 2024, que van marcar un rècord des de la crisi immobiliària. Segons la sèrie històrica, es tracta de la quarta dada més alta del mes de setembre, segons ACN.
Per últim, a la demarcació de Tarragona es van registrar 941 hipoteques sobre habitatges, un 11,89% més que al mateix mes de l'any passat i un 24,8% més que l’agost. L'import prestat es va situar en els 123,26 milions d'euros, un 25,4% més que el setembre del 2024 i un 33,06% més que el mes anterior.
L'import prestat mitjà al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre va ser de 130.987 euros, la dada més alta de la sèrie del mes de setembre des del 2008 (131.742 euros). No s’havien prestat tants diners per a hipoteques en un mes de setembre a la demarcació des dels 315,2 milions del 2007.
Per comunitats, els principals increments del nombre d’hipoteques es van registrar a la Rioja, amb un 33,9%; seguit de Múrcia (+30,5%) i Cantàbria (+27,3%). En canvi, Canàries va encapçalar la part baixa de la taula, amb un 0,2%, seguit de Castella Lleó (1,7%) i d’Andalusia (6,3%).
