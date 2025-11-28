Més de 200 persones participen en la IV fira d'ocupació de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols
Unes 35 empreses han presentat 80 ofertes d’ocupació
La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols ha celebrat, aquest dijous la Fira d’Ocupació, adreçada a joves de 16 a 29 anys. Hi han participat més de 200 estudiants, unes 80 persones que busquen feina i una trentena d’empreses, que s’han pogut relacionar directament i que han presentat un total de 80 ofertes d’ocupació.
Així, els joves han pogut rebre informació pràctica sobre els perfils que les empreses solen contractar i els programes especialitzats de formació amb sortides laborals, amb experts en orientació ocupacional.
Durant el matí la majoria dels joves participants eren estudiants d’Institut i han tingut l’oportunitat de participar en nombroses activitats: conferències dedicades a l’emprenedoria “Creat el teu propi futur. Noves professions”, “Ser competitiu en un mercat cada vegada més global” o tallers com el de “branding personal i xarxes socials” o “Imatge personal”. També han mantingut entrevistes amb una empresa de treball temporal (ETT), que els ha permès presentar els seus currículums.
La fira s’ha repartit en els dos pisos de l’edifici de la Cambra i una sala del Casino Guixolenc. A l’espai Empreses hi estaven representats sectors com el turisme amb hotels i restaurants, construcció, tecnologia, oci, esports nàutics i d’aventura, els comerços locals i fundacions sense ànim de lucre. També una empresa de treball temporal i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). En aquest espai, cada empresa ha exposat les seves ofertes de treball i han mantingut entrevistes amb els joves interessats.
A la tarda, s’ha celebrat la II Fira d’ocupació Trobades 45+, dedicada a persones, entre 45 i 60 anys, que estan buscant una feina. L’objectiu és facilitar-los una trobada directa amb empreses.
