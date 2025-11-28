El Parc Científic i Tecnològic de la UdG acull una jornada sobre relacions econòmiques entre Girona i el Marroc
El país alauita es vol consolidar com a destí d'inversió dels empresaris de la província
L'auditori Manel Xifra de l'edifici Narcís Monturiol del Parc Científic i Tecnològic de la UDG ha acollit aquest dimecres una jornada sobre relacions econòmiques entre el Girona i el Marroc organitzada pel consolat del regne alauita a Girona amb la col·laboració de la Cambra de Comerç, Pimec, l'Agència Marroquina de Desenvolupament d'Inversions i Exportacions (Amdie) i el Centre Regional d'Inversions de Tànger-Tetuan- Al Hoceima (CRI). La jornada, amb el lema "Marroc i Girona: Reptes i Oportunitats d'Inversió Horitzó 2030", ha comptat amb les intervencions de la cònsol del Marroc a Girona, Aicha Ibn El Alami, i el subdelegat del Govern central a Girona, Pere Parramon.
Durant aquesta jornada, la Amdie ha assenyalat l'atractiu del Marroc com a destí d'inversió, destacant el seu enorme potencial econòmic, la seva mà d'obra qualificada i el seu entorn d'inversió favorable. Així mateix, ha destacat els factors favorables del país com ara les seves infraestructures de classe mundial, una població molt jove i cada vegada més preparada, i una aposta des de les institucions pels beneficis fiscals i les facilitats a les empreses que volen invertir al país.
Paral·lelament, el CRI ha presentat les principals oportunitats d'inversió a la regió nord, els incentius que el Marroc ofereix en l'àmbit nacional i regional, així com els avantatges que ofereix a l'empresari gironí, sobretot, amb la nova Carta d'Inversions al Marroc.
Aquesta jornada econòmica ha servit com a plataforma per enfortir els llaços econòmics i empresarials i explorar noves oportunitats de col·laboració en els sectors clau com la indústria, l'automoció, les energies renovables i el turisme, amb l'objectiu d'enfortir l'oferta marroquina, crear ocupació i establir estratègies i sinergies empresarials beneficioses per a tots dos països.
