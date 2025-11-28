Increment del 2,7%
Les pensions contributives pujaran 40 euros de mitjana al mes el 2026
Les prestacions contributives, com la de jubilació, s’incrementaran un 2,7%, a falta de la dada definitiva d’inflació que s’acabarà de conèixer al desembre
Gabriel Ubieto
Les pensions contributives a Espanya pujaran un 2,7% a partir de l’1 de gener del 2026. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat aquest divendres la dada avançada de la inflació corresponent al mes de novembre, que serveix per calcular la revalorització de la gran majoria de les prestacions del sistema públic de pensions.
A falta de la dada definitiva i que l’organisme públic pogués corregir alguna dècima que modifiqués el resultat, les prestacions que cobren un total de 9,4 milions de persones a Espanya s’incrementa aquell 2,7% l’any que ve. També pujaran al mateix nivell les pensions de classes passives, és a dir, els funcionaris públics.
Aquest any s’aplicarà una revalorització molt similar a la que va regir l’any passat, almenys per a les prestacions contributives; les no contributives encara és una incògnita quant pujaran i queda això pendent del criteri del Govern.
La pujada de les pensions es traduirà en el fet que la prestació per jubilació, la que cobra un nombre més gran de persones a Espanya, augmenti de mitjana uns 40 euros bruts més al mes, i se situa a partir de l’any que ve en un total de 1.552 euros.
La pensió màxima del sistema augmentarà en 91 euros –ja que per llei puja una mica més que la resta–, fins a situar-se en un límit de 3.360 euros mensuals. Mentre que la pensió mínima contributiva per jubilació escala 22 euros al mes, fins a un total de 795 euros bruts (en el cas d’un jubilat menor de 65 anys i que tingui un cònjuge no a càrrec).
Per cinquè any consecutiu, des que va entrar en vigor el 2021, aplica per revaloritzar les pensions la llei dissenyada per l’anterior ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, segons la qual cada any les prestacions contributives han de pujar igual que ho fa la inflació de l’any anterior, amb l’objectiu de mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes.
La dada que es fa servir per calcular el percentatge d’increment no és pròpiament l’IPC del mes de novembre, sinó la mitjana de les variacions anuals dels últims 12 mesos, a comptar des del desembre del 2024 fins al novembre del 2025. I l’esmentada mitjana dona un 2,7%. Aplica per a les prestacions contributives de jubilació, incapacitat permanent, viduïtat i orfandat.
Dada definitiva el 12 de desembre
La dada no és encara definitiva i podria estar subjecte a variacions, de la qual cosa pengen centenars de milions d’euros públics. I és que aquest any la mitjana ha caigut cap al 2,7, però per poques centèsimes podria haver obligat l’Estat a arrodonir a la baixa i aplicar un 2,6%. El pròxim 12 de desembre l’INE publica la dada definitiva d’inflació, que servirà per acabar de puntualitzar la revalorització que haurà d’aplicar el Govern a partir de l’1 de gener del 2026.
Sota aquesta regla, les pensions van pujar el 2,5% el 2022; el 8,5% el 2023, el 3,8% el 2024 i un 2,8% el 2025. Per a l’any que ve, la mitjana d’inflació dels 12 últims mesos resulta del 2,7% i això és el que han de pujar les pensions contributives l’any vinent. La revalorització que haurà d’aplicar el Govern per a l’any vinent tindrà un impacte pressupostari d’aproximadament 5.200 milions d’euros. Per articular-la, el Consell de Ministres haurà d’aprovar abans de finalitzar l’any un reial decret llei que apliqui la pujada. El mateix haurà de ser validat pel Congrés dels Diputats abans del febrer.
El mecanisme d’actualització de les prestacions contributives està fixat per llei i segueix aquest criteri objectiu d’inflació. El que no està predeterminat és com han de pujar les prestacions no contributives, com les mínimes o de viduïtat (SOVI).
La ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, ha destacat que la revalorització conforme a l’IPC «suposa la consolidació d’una mesura fonamental. Els pensionistes tenen garantit el manteniment del seu poder adquisitiu l’any vinent, amb la pujada de les seves pensions conforme a l’IPC».
La ministra ha remarcat que la revalorització anual de les pensions «és compromís del Govern d’Espanya. Treballem perquè el sistema, exemple entre les grans economies del nostre entorn, sigui cada vegada més equitatiu i sòlid».
