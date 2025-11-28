Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Increment del 2,7%

Les pensions contributives pujaran 40 euros de mitjana al mes el 2026

Les prestacions contributives, com la de jubilació, s’incrementaran un 2,7%, a falta de la dada definitiva d’inflació que s’acabarà de conèixer al desembre

Una parella de jubilats

Gabriel Ubieto

Barcelona

Les pensions contributives a Espanya pujaran un 2,7% a partir de l’1 de gener del 2026. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat aquest divendres la dada avançada de la inflació corresponent al mes de novembre, que serveix per calcular la revalorització de la gran majoria de les prestacions del sistema públic de pensions.

A falta de la dada definitiva i que l’organisme públic pogués corregir alguna dècima que modifiqués el resultat, les prestacions que cobren un total de 9,4 milions de persones a Espanya s’incrementa aquell 2,7% l’any que ve. També pujaran al mateix nivell les pensions de classes passives, és a dir, els funcionaris públics.

Aquest any s’aplicarà una revalorització molt similar a la que va regir l’any passat, almenys per a les prestacions contributives; les no contributives encara és una incògnita quant pujaran i queda això pendent del criteri del Govern.

La pujada de les pensions es traduirà en el fet que la prestació per jubilació, la que cobra un nombre més gran de persones a Espanya, augmenti de mitjana uns 40 euros bruts més al mes, i se situa a partir de l’any que ve en un total de 1.552 euros.

La pensió màxima del sistema augmentarà en 91 euros –ja que per llei puja una mica més que la resta–, fins a situar-se en un límit de 3.360 euros mensuals. Mentre que la pensió mínima contributiva per jubilació escala 22 euros al mes, fins a un total de 795 euros bruts (en el cas d’un jubilat menor de 65 anys i que tingui un cònjuge no a càrrec).