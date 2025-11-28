Pesta porcina a Catalunya: Suspenen les exportacions fora de la UE
Totes les exportacions de porcí fora de la UE queden suspeses i el Govern analitza les explotacions a 20 km del radi
El Govern ha confirmat aquest divendres dos positius de pesta porcina africana en porcs senglars morts a Cerdanyola del Vallès, els primers casos que es detecten a l'Estat espanyol des del novembre del 1994, segons ha informat en un comunicat. Arran d'aquests dos casos en animals silvestres, el departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i el d'Interior han activat el pla de contingència per contenir la malaltia, que no es transmet als humans ni per contagi ni per consum de productes derivats del porc. No s'ha detectat cap cas en explotacions, però arran dels positius silvestres, queden automàticament suspeses totes les exportacions de porcí fora de la Unió Europea. El porcí representa el 19,3% del total d'exportacions alimentàries.
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- Elena Congost: 'Després dels Jocs he tingut un càncer, dos avortaments. Somio tenir més fills
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal