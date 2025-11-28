Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pesta porcina a Catalunya: Suspenen les exportacions fora de la UE

Totes les exportacions de porcí fora de la UE queden suspeses i el Govern analitza les explotacions a 20 km del radi

Porcs a una granja, en una imatge d’arxiu.

Porcs a una granja, en una imatge d’arxiu. / Markus Heine / EFE

ACN

ACN

Girona

El Govern ha confirmat aquest divendres dos positius de pesta porcina africana en porcs senglars morts a Cerdanyola del Vallès, els primers casos que es detecten a l'Estat espanyol des del novembre del 1994, segons ha informat en un comunicat. Arran d'aquests dos casos en animals silvestres, el departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i el d'Interior han activat el pla de contingència per contenir la malaltia, que no es transmet als humans ni per contagi ni per consum de productes derivats del porc. No s'ha detectat cap cas en explotacions, però arran dels positius silvestres, queden automàticament suspeses totes les exportacions de porcí fora de la Unió Europea. El porcí representa el 19,3% del total d'exportacions alimentàries.

TEMES

