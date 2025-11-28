El preu del menú del dia s'encareix un 21,3% en una dècada: 14,20 euros de mitjana
El sector justifica l’augment per l’increment del cost dels productes, la mà d’obra, l’electricitat, els lloguers o les quotes d’autònoms
María Jesús Ibáñez
Un menú del dia sense complicacions, casolà, a poder ser saludable, i elaborat al mateix local, amb tres o quatre opcions per plat i una beguda inclosa. De vegades, amb cafè. Aquest és l’estàndard que ofereixen la majoria de bars i petits restaurants que cada migdia serveixen àpats a Espanya. El preu? Uns 14,20 euros de mitjana, tot i que hi ha llocs en els quals es dispara fins als 16 euros, com és el cas de les Balears, o els 15,80 euros del País Basc i els 15,40 de Catalunya. Les dades les va donar a conèixer aquesta setmana l’associació Hostaleria d’Espanya, que constata que la pujada d’aquest any ha sigut d’un 1,5% respecte a 2024, quan es pagaven 14 euros de mitjana per menú. És un augment bastant més moderat que el que es va registrar a l’exercici anterior, quan es va encarir un 6,1% per la pressió de la inflació als aliments.
La pujada de l’1,5% d’aquest any, remarca Hostaleria d’Espanya, se situa per sota de la inflació, que a l’octubre va ser d’un 3,1% interanual. Això significa que els restauradors, després del fort augment que van aplicar el 2024, han assumit aquesta vegada l’encariment d’aliments com els ous, la carn de vedella o el cafè, que han crescut a doble dígit. De fet, aquest 2025, un terç dels establiments que donen menús no han apujat preus sinó que els han mantingut. Un 20% han incrementat les tarifes un 1 %, un 40 % entre el 2 % i el 3 %, i el 10 % restant un 4 %.
Les dues autonomies més cares, les Balears i País Basc, són dos dels quals han mantingut els mateixos imports del 2024. I una dada més: en quatre autonomies es pot menjar al migdia per sota dels 13,50 euros de mitjana: Canàries, Astúries, Andalusia i Múrcia.
Afrontar despeses creixents
Amb tot, en l’última dècada, el preu dels menjars de migdia s’ha incrementat gairebé un 22% respecte als 11,7 euros que costava de mitjana un menú complet el 2016, l’any en què van començar a recollir-se aquestes dades. El sector justifica l’augment en la necessitat d’afrontar despeses creixents, com l’increment del cost dels productes, de la mà d’obra, de l’electricitat, dels lloguers o de les quotes d’autònoms.
Des del 2016, la inflació ha augmentat un 27,9%, cosa que, si aquest increment s’hagués traslladat íntegrament al preu dels menjars de migdia dels restaurants, suposaria que actualment costarien uns 14,90 euros. Malgrat aquesta pujada, molts establiments continuen apostant per aquest tipus de menús perquè els proporcionen avantatges estratègics; fidelitzen la clientela habitual, permeten als restaurants ordenar i regularitzar la rotació dels serveis, i contribueixen a donar sortida a certs productes que, en els casos en què només es depèn de la carta, podrien caducar.
Mantenir els preus ha obligat molts restaurants a reestructurar l’oferta: uns substitueixen ingredients cars per alternatives més econòmiques, d’altres afegeixen suplements als plats més costosos o opten pel mig menú (o plat únic amb postres) o formats pensats per als executius.
