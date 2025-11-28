El sector turístic gironí es promociona a Màlaga
Fins a 25 empreses i entitats turístiques gironines s'han desplegat aquesta setmana a la ciutat andalusa
Fins a 25 empreses i entitats turístiques gironines s'han desplegat aquesta setmana en missió promocional i comercial a Màlaga. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona ha impulsat una triple acció promocional i comercial a la ciutat, dirigida a una seixantena de professionals de les agències de viatges receptives i emissores que donen servei en tot l’Estat espanyol i que també gestionen viatges per a empreses i d’alta gamma per al client internacional de nivell adquisitiu mig-alt.
En el marc de l’acció, s'ha dut a terme tres esdeveniments orientats a donar a conèixer, de manera integral, l’àmplia oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. Les sessions han inclòs trobades en xarxa -networking-, presentacions de destinació i trobades de treball -workshop- amb professionals del sector amb l’objectiu de reforçar la visibilitat i la comercialització dels productes turístics del territori.
Al llarg de les diferents jornades s'han presentat les propostes vinculades al turisme d’alta gamma, benestar i enogastronomia, així com l’oferta genèrica i multiproducte i, finalment, els segments especialitzats de turisme de negocis, golf i esportiu. "Les activitats van permetre generar nous contactes professionals i enfortir les relacions comercials amb les principals agències emissores, receptives i organitzadors d’esdeveniments de la zona", expliquen des del Patronat.
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Elena Congost: 'Després dels Jocs he tingut un càncer, dos avortaments. Somio tenir més fills
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal