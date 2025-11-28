Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El sector turístic gironí es promociona a Màlaga

Fins a 25 empreses i entitats turístiques gironines s'han desplegat aquesta setmana a la ciutat andalusa

Desplegament de l’oferta turística gironina a Màlaga.

Redacció

Girona

Fins a 25 empreses i entitats turístiques gironines s'han desplegat aquesta setmana en missió promocional i comercial a Màlaga. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona ha impulsat una triple acció promocional i comercial a la ciutat, dirigida a una seixantena de professionals de les agències de viatges receptives i emissores que donen servei en tot l’Estat espanyol i que també gestionen viatges per a empreses i d’alta gamma per al client internacional de nivell adquisitiu mig-alt.

En el marc de l’acció, s'ha dut a terme tres esdeveniments orientats a donar a conèixer, de manera integral, l’àmplia oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. Les sessions han inclòs trobades en xarxa -networking-, presentacions de destinació i trobades de treball -workshop- amb professionals del sector amb l’objectiu de reforçar la visibilitat i la comercialització dels productes turístics del territori.

Al llarg de les diferents jornades s'han presentat les propostes vinculades al turisme d’alta gamma, benestar i enogastronomia, així com l’oferta genèrica i multiproducte i, finalment, els segments especialitzats de turisme de negocis, golf i esportiu. "Les activitats van permetre generar nous contactes professionals i enfortir les relacions comercials amb les principals agències emissores, receptives i organitzadors d’esdeveniments de la zona", expliquen des del Patronat.

