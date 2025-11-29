Alarma en el sector ramader
800 milions d’euros en joc: el Govern busca reduir l’impacte de la pesta porcina
El ministre Luis Planas detalla que el Japó, Malàisia, Taiwan, el Vietnam i Mèxic són alguns dels mercats on el sector porcí no pot exportar per la crisi
Albert Martín
«Lluitarem expedient per expedient, país per país i certificat per certificat». Amb aquestes paraules ha explicat el ministre d’Agricultura, Luis Planas, la posició del Govern espanyol davant els casos de pesta porcina africana registrats a Barcelona aquest divendres.
En una roda de premsa feta aquest dissabte al migdia, Planas ha volgut recordar que el proveïment alimentari està garantit i que no hi ha cap risc per a la salut humana relacionada amb la pesta porcina africana, de manera que se centrarà a minimitzar l’impacte econòmic que pot patir el sector.
La malaltia, a la qual ha qualificat de «vella coneguda», ja que es va erradicar a Espanya el 1994, apareix en un sector que té un valor econòmic total de 8.800 milions d’euros, ha detallat el ministre. D’aquests, 5.100 procedeixen de vendes a la resta de països de la Unió Europea; aquestes exportacions es mantindran amb l’excepció de les 39 granges barcelonines que són dins del perímetre de 20 quilòmetres que s’ha fixat per contenir la propagació de la malaltia. La resta, uns 3.700 milions d’euros, són d’exportacions a altres països, com el mercat xinès, amb un valor de 1.100 milions com el més destacat.
Segons ha detallat el ministre d’Agricultura, Espanya té en total acords d’exportació de carn de porcí amb 104 països d’arreu del món. D’aquests, 44 exigeixen requisits especials si es produeix un cas de pesta porcina africana, com ha passat, però 24 reconeixen la regionalització del problema. Aquests països consideren que no tota la producció de porcí d’Espanya està afectada per la situació, sinó només la zona afectada.
El principal problema econòmic, al marge del qual viuran les 39 granges barcelonines que són al perímetre afectat, arriba procedent dels 20 països que no reconeixen la regionalització d’aquesta crisi. Destaquen el Japó, Malàisia, Taiwan, el Vietnam i Mèxic.
Entre els països que sí que continuaran important carn de porcí espanyola procedent d’explotacions no afectades hi ha, entre d’altres, la Xina, les Filipines, Corea del Sud, Sèrbia i el Regne Unit.
El ministeri no ha ofert xifres de quina quantitat del negoci exportador està amenaçat per l’aparició de la pesta porcina africana a Barcelona, tot i que sí que ha detallat que Espanya té 400 certificats d’exportació de productes porcins a un total de 104 països, i que un terç d’aquests certificats estan «bloquejats en aquest moment».
Les xifres del sector
Espanya és, ha detallat Planas, el primer exportador de carn de porc d’Europa i el tercer del món, només per darrere de la Xina i els Estats Units. Hi ha 44.500 explotacions de carn porcina, que produeixen 4,9 milions de tones en total. 2,1 milions es consumeixen a Espanya (en un càlcul que inclou el canal de la restauració) i 2,77 milions s’exporten. D’aquesta part, 1,5 milions de tones es queden a la Unió Europea i 1,22 milions acaben fora de la Unió Europea.
Un estudi de l’any passat del mateix ministeri detalla que el 2024 els principals països importadors de porcí espanyol de fora de la UE van ser la Xina (amb el 40,5%), el Japó (14,9%), les Filipines (14,4%), el Regne Unit (6,9%) i Corea del Sud (5%). La quota de mercat conjunta dels cinc països citats pel ministeri que per normativa deixaran d’exportar porcí espanyol no supera el 20% i això fa pensar que les exportacions amenaçades, sobre un total de 3.700 milions d’euros de països extracomunitaris, vorejarien els 800 milions d’euros.
La patronal del sector porcí català, Porcat, apunta en un estudi recent que el 2022 Catalunya va exportar 1,5 milions de tones de carn de porc. En aquell moment, les principals destinacions d’aquest producte eren la Xina (23%), França (10%) i el Japó (9%), tot i que per aportació econòmica el Japó escalava al segon lloc (12%) en el rànquing.
La hipòtesi de l’AP-7
A preguntes dels periodistes, el ministre ha admès que encara es desconeix com han pogut aparèixer els casos de pesta porcina africana a Barcelona, tot i que ha deixat anar la proximitat de l’AP-7 com a possible focus d’infecció, i ha recordat que recentment Bèlgica i Itàlia han viscut situacions similars.
Respecte als quatre nous casos que s’estan investigant aquest dissabte, Planas ha demanat paciència abans de donar per segur que la causa de la mort dels senglars afectats ha sigut la pesta porcina africana.
