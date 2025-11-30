Centenars d'autònoms es manifesten a Girona: "Ja n'hi ha prou!"
L'acte de protesta, que també s'ha fet en altres ciutats, reclama unes condicions de treball "dignes" i una protecció social equiparable a la dels assalariats
Centenars d'autònoms s'han manifestat pel centre de Girona per reclamar unes condicions de treball dignes i una protecció social equiparable a la dels assalariats. La marxa l'encapçalava una pancarta on s'hi podia llegir "Autònoms ofegats!! Ja n'hi ha prou!!", i els manifestants en portaven d'altres amb lemes com "Per unes condicions de treball dignes!", "No demanem privilegis! Demanem justícia!" "Avui no facturo però igualment em caurà algun càrrec. Coses d'autònoms" o "Girona, escolta! L'autònom es revolta!".
Aquestes són també algunes de les consignes que corejaven els participants a la protesta, que han fet una aturada davant de la seu de la subdelegació del Govern espanyol, a l'avinguda Jaume I, durant un recorregut que ha començat a la plaça del Vi i que també ha passat per la plaça Catalunya i el carrer Santa Clara, entre d'altres.
Protestes similars s'han fet aquest matí en divuit ciutats espanyoles convocades per la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms per denunciar una situació que consideren "límit" i reclamar unes condicions de treball "dignes" i aquesta protecció social equiparable a la dels assalariats.
Segons l’organització, els autònoms arrosseguen des de fa anys un cúmul de greuges que van des de quotes desproporcionades fins a prestacions insuficients en casos de baixa, atur o jubilació. A això s’hi suma, segons alerten, una "burocràcia asfixiant", l’incompliment de la Directiva europea 2020/285, que permetria eximir de l’IVA els professionals amb una facturació inferior a 85.000 euros, i la manca de separació entre el patrimoni personal i el professional, que deixa moltes famílies en risc davant qualsevol fallida empresarial. "Els autònoms som el motor de l'economia, no els seus adversaris. No demanem privilegis, demanem justícia i equilibri", asseguren.
Els convocants remarcaven quan la van convocar que la mobilització no busca la confrontació, sinó el diàleg. Per això feien una crida especial als assalariats a sumar-s’hi. "Quan un negoci tanca, s’apaga una part del barri i del país", assenyalaven. Una de les manifestants d'ahir a Girona portava una pancarta casolana amb aquesta mateixa idea: "España sin autónomos. Error 404: Economía not found".
