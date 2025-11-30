Els pisos amb ascensor a Girona són un 67% més cars que els que no en tenen
Per a un habitatge tipus de 90 metres quadrats això suposa passar d'un preu mitjà de 142.531 euros sense aquest equipament a 238.950 euros a un que sí que en tingui
L'envelliment progressiu de la població i l'antiguitat del parc immobiliari han convertit l'accessibilitat en un dels criteris més valorats a l'hora de comprar un habitatge. Segons una anàlisi del portal immobiliari pisos.com, a la ciutat de Girona el 52% dels immobles tenen ascensor, un equipament que incrementa el seu valor mitjà en un 67,6% respecte a habitatges similars sense ascensor. Per a un habitatge tipus de 90 metres quadrats això suposa passar d'un preu mitjà de 142.531 euros sense ascensor a 238.950 euros amb ascensor.
La diferència de preu a Girona és considerable i més si es té en compte la mitjana espanyola. Al conjunt de l'Estat el 54% dels immobles tenen ascensor. Aquest equipament incrementa el valor mitjà en un 18,7%, passant d'un preu mitjà de 240.818 euros sense ascensor a 285.933 euros amb ascensor.
"L'accessibilitat s'ha convertit en un factor determinant en el preu de l'habitatge, especialment en un país on el 20% de la població supera els 65 anys i el parc residencial envelleix gairebé sense renovació. L'ascensor ja no és un luxe, sinó una necessitat que el mercat recompensa amb un sobrepreu significatiu", assenyala Ferran Font, director d'estudis de pisos.com.
Un dels majors sobrepreus
Girona registra un dels majors augments pel que fa a les capitals de província, només superat per Madrid, que lidera el llistat amb un sobrepreu del 72,45% per a habitatges amb ascensor, seguida de Barcelona (70,68%). A la capital catalana, un pis de 90 metres quadrats sense ascensor té un preu mitjà de 267.690 euros, mentre que amb ascensor arriba als 456.897 euros, una diferència de gairebé 190.000 euros.
"A les grans ciutats, especialment a Barcelona i Madrid, l'ascensor s'ha convertit en un requisit gairebé obligatori. La majoria de la demanda ho exigeix, i l'oferta sense ascensor queda relegada a un nínxol molt específic de compradors, normalment joves disposats a sacrificar comoditat per preu", afirma Font.
Dades per comunitats autònomes
Per comunitats autònomes, el Principat d'Astúries encapçala el rànquing amb un 69% d'immobles equipats amb ascensor, seguit del País Basc (68%), Navarra (66%) i Galícia (64%). A l'extrem oposat se situen les Illes Canàries (41%), la Regió de Múrcia (42%) i les Illes Balears (46%), regions on predominen els habitatges de tipologia unifamiliar o edificis de baixa altura.
No obstant això, tenir més ascensors no sempre es tradueix en més diferència de preu. Encara que Astúries lidera en percentatge d'ascensors, l'increment de preu és del 49,36%, mentre que a Extremadura, on només el 53% dels habitatges tenen ascensor, la diferència es dispara fins al 57,08%, el sobrepreu més gran de tot Espanya. També destaquen Catalunya (56,16%) i La Rioja (54,53%) com a comunitats on comptar amb ascensor eleva considerablement el valor de l'immoble.
