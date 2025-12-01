Brussel·les desplegarà l'equip d'emergència veterinària de la UE a Catalunya per la pesta porcina africana
La CE demana als tercers països que "respectin" el principi de regionalització en les exportacions del sector porcí
Marta Vidal Vilalta (ACN)
La Comissió Europea ha anunciat que desplegarà l'Equip d'Emergència Veterinària de la Unió Europea (EUVET, per les sigles en anglès) a Catalunya per "donar suport a les autoritats nacionals i locals" per contenir i atacar el brot de pesta porcina detectat a la serra de Collserola. En un comunicat, l'executiu comunitari ha afirmat que "monitora molt de prop" la situació i que està en contacte amb les autoritats. "Espanya ha d'introduir les mesures establertes per la legislació de la UE i estem preparats per ajudar en tot el que sigui necessari si l'impacte de la malaltia augmenta", ha dit la Comissió Europea. Brussel·les també ha demanat als tercers països que "respectin" el principi de regionalització en les exportacions del sector porcí.
Brussel·les ha confirmat aquest dilluns que Espanya ha notificat els primers casos de pesta porcina africana "des de l'erradicació de la malaltia el 1995". "L’autoritat competent central d’Espanya va notificar els brots després que els Serveis Veterinaris Oficials (SVO) de la Generalitat de Catalunya detectessin dos senglars que van donar positiu al virus de la pesta porcina africana (PPA), al municipi de Cerdanyola del Vallès, a la comarca del Vallès Occidental", ha explicat la Comissió Europea.
"Els SVO de Catalunya ja estan aplicant totes les mesures de control previstes segons la legislació de la UE, que inclouen la delimitació d’una zona infectada; la recerca activa i l’eliminació sota control oficial de cadàvers de senglars; la prohibició de caça a la zona per limitar el moviment de senglars cap a una zona lliure; la restricció d’activitats no essencials; el reforç de la vigilància passiva i de les mesures de bioseguretat a les granges de porcs; i les visites oficials a aquestes granges, entre altres", ha subratllat Brussel·les.
Sobre el desplegament de l'EUVET, l'executiu comunitari ha concretat que la missió s'organitzarà aquesta setmana "per donar suport a les autoritats locals i nacionals sobre el terreny". "La situació a Espanya es discutirà pròximament en un comitè permanent i en una reunió entre els caps dels serveis veterinaris aquesta setmana", ha indicat.
"La Comissió Europea recorda que la introducció de mesures com la regionalització, així com l’increment de la bioseguretat, són clau. Estem preparats per ajudar en tot el possible per limitar l’impacte de la malaltia", han subratllat des de Brussel·les.
Exportacions a tercers països
Sobre les exportacions del sector porcí a països fora de la UE, l'executiu comunitari ha indicat que Espanya, ara com ara, no pot signar certificats d'exportació a tercers països per a animals i productes d'animals "que requereixin l'estatus de país lliure de pesta porcina africana (PPA)". Tanmateix, Brussel·les ha demanat als tercers països evitar vetar totes les exportacions del sector espanyol.
"Convidem els tercers països a respectar el principi de regionalització i a no prohibir les exportacions de tot el territori d'Espanya", ha indicat la portaveu de la Comissió Europea a càrrec de Salut, Eva Hrncirova.
