Els ramaders confien en les mesures de bioseguretat i demanen "no pagar els plats trencats" de la pesta porcina
Reconeixen que estan "preocupats" per l'afectació al sector i recorden que són "víctimes" del que ha passat
Els ramaders catalans confien que les "altes" mesures de bioseguretat de les granges impediran que el virus de la pesta porcina africana (PPA) acabi entrant. Des del sector recorden que tenen tanques a totes les explotacions, que hi ha un control d'entrada i sortida de la granja, dutxes per desinfectar i control del moviment de bestiar, entre altres mesures. El responsable d'Agricultura Ecològica a les comarques de Girona d'Unió de Pagesos, Pino Delàs, recorda que són "víctimes" de la pesta i demana "no pagar els plats trencats" del que ha passat. Delàs assenyala que el problema no l'han provocat els ramaders i lamenta que "no s'estan prenent mesures sobre l'origen" i, en canvi, s'està controlant les granges.
Preocupació entre els pagesos pel brot de pesta porcina africana i els efectes que pugui tenir en el sector. Ara bé, els ramaders catalans destaquen que en els darrers anys les mesures de bioseguretat han augmentat de manera destacada i, per això, confien que el virus no acabarà entrant a les granges.
Per això, el responsable d'Agricultura Ecològica a les comarques de Girona d'Unió de Pagesos, Pino Delàs, demana que no siguin els ramaders qui paguin "els plats trencats" i assenyala que "la professionalitat dels pagesos és una garantia", en aquest sentit.
Delàs, però, es queixa les inspeccions que s'han fet en granges properes a Collserola, on hi ha el focus dels contagis entre senglars, i en canvi, "no s'hagi mirat on s'ha de mirar".
"El que s'està intentant garantir és mirar que es pugui continuar exportant, però a qui li han anat a mirar la roba interior ha estat a les granges, que no són origen del brot. Estan mirant on no toca mirar", ha reblat.
Des d'Unió de Pagesos també lamenten el fet que la fauna salvatge s'hagi convertit "en un problema habitual", tant pels danys als camps que provoca com ara per l'afectació de la pesta porcina africana.
"Molt preocupats"
Delàs ha reconegut que estan "molt preocupats" pels afectes que pugui tenir en un sector "sense tenir la responsabilitat". "Ens amoïna també la pressió que exerceixi l'administració sobre nosaltres que no tenim les eines per lluitar contra la PPA", ha remarcat.
Des del sindicat assenyalen que, a banda dels pagesos, també poden ser víctimes d'aquesta situació els treballadors de la indústria. "Som conscients que el nivel socioeconòmic de la gran indústria alimentària", ha remarcat Delàs, que exigeix que s'investigui l'origen i es prenguin les mesures sense haver d'afectar la ramaderia.
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Contra els rumors de les balises V16
- La condemna a Jordi Pujol
- Quim Ferrer: «Tenia els meus rampells, però mai vaig ser un porter esbojarrat»
- Maddox i la revolució en el món de l’oci nocturn
- Centenars d'autònoms es manifesten a Girona: 'Ja n'hi ha prou!
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
- Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta