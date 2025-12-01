Gairebé un terç dels habitatges a la venda a Girona costen més de 500.000 euros
És una de les sis províncies on més del 30% de la seva oferta de compravenda supera el mig milió d'euros
Comprar un habitatge continua essent una fita complicada d'assolir per a moltes persones. El preu, sens dubte, és un dels principals obstacles a l'hora d'adquirir un immoble, ja que una part de l'oferta no està a l'abast de totes les butxaques.
Girona és un exemple d'aquesta situació. Segons un informe elaborat per portal immobiliari Pisos.com, fins a un 30,1% dels habitatges en venda a les comarques gironines superen el mig milió d'euros, és a dir pràcticament un terç de l'oferta.
De fet, Girona destaca dins d'aquest apartat perquè és una de les sis províncies que concentren més del 30% de la seva oferta de compravenda al segment superior a 500.000 euros. Les Illes Balears lideren aquest llistat amb un 67,3%, seguides de Màlaga (48,8%), Guipúscoa (36,5%), Santa Cruz de Tenerife (35,2%) i Madrid (32,6%).
Aquest segment de preu és pràcticament majoritari a les comarques gironines. Només el superen lleugerament el número d'habitatges en venda que costen entre 250.000 i 500.000 euros, amb un 32,3% de l'oferta. D'altra banda, els pisos a la venda a Girona amb un preu entre 150.000 i 250.000 euros suposen un 20% dels anuncis, mentre que només el 17,5% costen menys de 150.000 euros.
A nivell estatal, en canvi, el 29,5% dels habitatges en venda tenen un preu inferior als 150.000 euros, mentre que, a l'extrem oposat, el 22,76% supera el mig milió, segons l'informe de Pisos.com.
Ciutat de Girona
Tot i la situació del mercat al conjunt de la província, si ens fixem en la ciutat de Girona, només el 14,1% dels habitatges que es venen costen més de 500.000 euros. Un 31,3% oscil·len entre els 250.000 i 500.000 euros, mentre que un 32,9% costen menys de 150.000 euros. Aquesta xifra, però, es pot explicar en part per l'elevat nombre de pisos ocupats a la venda que s'anuncien a un preu considerablement inferior a la mitjana. Segons un estudi publicat per Idealista, Girona és la capital en què aquest fenomen és més acusat, ja que el 8,9% dels habitatges en venda estan ocupats.
Diferència "cada vegada més pronunciada"
En el segment de més de 500.000 euros, Sant Sebastià lidera amb un 62,4% dels immobles que superen aquesta xifra, consolidant-se com la capital que concentra un percentatge més alt d'immobles en aquesta franja de preus. El segueixen Palma de Mallorca (60,4%), Màlaga (36,3%) i Madrid (35%).
D'altra banda, al segment més assequible, diverses capitals mantenen percentatges significatius d'habitatge per sota dels 150.000 euros. Zamora lidera aquest apartat amb un 60,2%, seguida d'Almeria (58,6%), Lleida (55,9%) i Tarragona (55,1%). Huelva (49,8%), Jaén (48,5%) i Segòvia (46,1%) completen el grup de capitals amb més oferta en aquest tram de preu.
"La diferència entre capitals és cada vegada més pronunciada. Mentre a Sant Sebastià o Palma resulta pràcticament impossible trobar habitatge per menys de 250.000 euros, a ciutats com Zamora, Almeria o Lleida més de la meitat de l'oferta se situa per sota dels 150.000 euros. Aquesta realitat està marcant els fluxos migratoris interns i les decisions d'inversió immobiliària de molts espanyols", assegura el director d'estudis de Pisos.com, Ferran Font.
