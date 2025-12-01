Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Hipra assajarà l'any que ve amb animals els prototipus de vacunes contra la pesta porcina africana que ha desenvolupat

La farmacèutica admet que és un virus "molt complex" i que encara no es pot posar data per tenir un vaccí al mercat

Part de les instal·lacions de la farmacèutica Hipra d'Amer

Xavier Pi / ACN

Amer

Hipra començarà a assajar l'any que ve amb animals els prototipus de vacunes contra la pesta porcina africana (PPA) que ha desenvolupat. La farmacèutica porta des del 2019 investigant el virus i fa dos anys que lidera un projecte europeu per desenvolupar un vaccí contra la PPA. La directora de Recerca de la Divisió de Salut Animal d'Hipra, Marta Sitjà, admet que aquest virus, a part de la seva virulència, també és "molt complex" perquè té fins a 150 proteïnes, i no n'hi ha prou amb bloquejar-ne una per evitar que continuï infectant els porcs. De moment però Hipra no pot posar data perquè la vacuna contra la PPA arribi al mercat. "Encara n'estem lluny", diu Sitjà, subratllant davant la crisi actual cal aplicar mesures per erradicar el virus.

