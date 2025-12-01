Les matriculacions de turismes a Girona s'enfilen un 12% al novembre
El sector ja suma més vendes que en tot el 2024, amb 12.467 operacions
El mercat automobilístic gironí torna a tancar un mes més amb millors dades que l'any passat. Les matriculacions de turismes van créixer un 12,4% al novembre, en comparació amb les xifres assolides fa un any, amb 1.313 operacions, 145 més que l'any passat, segons les dades de les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam.
En l'acumulat de l'any, el sector també es manté per sobre de les xifres de l'any passat. De fet, en els onze primers mesos de l'exercici ja suma més vendes que en tot el 2024, amb un total de 12.467 operacions, 150 més que en tot el 2024 i un 13% més que en el mateix període de fa un any.
Com ja és habitual, són els vehicles amb combustibles alternatius els que lideren les vendes a la província, és a dir cotxes híbrids, elèctrics o de gas. Aquest 2025 ja sumen 8.543 operacions, un 38,2% més que l'any passat, amb una quota de mercat del 68,5%.
Els turismes de gasolina suposen un 26,9% de les operacions a la província. En total, el mercat automobilístic gironí suma 3.363 matriculacions de cotxes de gasolina, un 19,7% menys que fa un any. Per la seva banda, les operacions amb cotxes dièsel també cauen, però ho fan amb menys intensitat. En concret les matriculacions d'aquest tipus de vehicles han baixat un 15% respecte a l’any passat, amb 561 compravendes.
Per sobre de les 12.700
A Catalunya, les matriculacions de cotxes van pujar un 16,8% al novembre respecte al mateix mes de l’any passat i se’n van notificar 12.771. Catalunya va ser la segona comunitat autònoma de l’Estat amb més volum d’operacions, per darrere de la Comunitat de Madrid, amb 37.071 unitats (+11,8%). Pràcticament una quarta part de les vendes globals catalanes van ser de vehicles electrificats (3.166), un 83,75% més en comparació amb l’onzè mes del 2024. Aquesta tipologia de cotxes va representar el 20,77% de la quota de mercat a l’estat espanyol. La Comunitat de Madrid va ser el territori amb una quota d’electrificats més alta, amb 9.598 vehicles matriculats (+92,8%).
Per tipus de carburant, les transaccions amb vehicles dièsel es van desplomar un 52,14%, fins a 280 unitats. Les matriculacions de benzina també van caure un 17,74% amb 3.103 vehicles, cosa que va suposar el 14,6% de la quota de mercat. Pel que fa a la resta de combustibles (concentra híbrid endollable i no endollable, hidrogen, GLP i GNL, entre d’altres) van pujar un 13,35% situant-se en 9.388, segons recull l'agència ACN.
Entre gener i novembre d’enguany, Catalunya va sumar 123.940 matriculacions de turismes, un 13,6% interanual més. Pel que fa als vehicles electrificats en l’acumulat de l’any, es van incrementar un 81,58%, fins a 29.957.
Al conjunt de l’Estat, el mercat va créixer un 12,91% al novembre amb 94.124 noves matriculacions. En el global de l’any a l’estat espanyol es van vendre 1.045.638 unitats, un 14,7% més, i això permet que Anfac auguri que al tancament del 2025 la xifra de vendes se situï per sobre d’1,1 milions.
L’associació de marques i fabricants ha destacat el creixement d’un 100% dels turismes electrificats (21.315), representant el 20,66%% del mercat en el desè mes de l’any
