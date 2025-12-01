Transgourmet i Nudisco obren el seu cinquè supermercat Kuups
La societat inclou 36 establiments propietat de Nuditrans
Nuditrans, constituïda el mes de maig passat com a societat conjunta al 50% entre Transgourmet Ibèrica i Nudisco, continua guanyant presència a la zona de Llevant amb l’obertura del seu cinquè supermercat Kuups, en aquesta ocasió al municipi alacantí de Crevillent.
El nou establiment se suma a les recents inauguracions d’Algemesí i Torrent (València) i de Novelda i Oriola (Alacant). Amb aquesta incorporació, la companyia avança en la seva estratègia de creixement a la Comunitat Valenciana. En total, la societat inclou 36 supermercats propietat de Nuditrans: 26 amb l’ensenya Kuups i 10 Economy Cash.
Amb seu a Vilamalla, Transgourmet Ibèrica és propietat del grup suís Transgourmet, la segona empresa de distribució majorista d’Europa, que al seu torn pertany al grup Coop. Actualment, compta amb 7 plataformes de distribució repartides per tot Espanya, prop de 700 supermercats franquiciats amb les ensenyes Suma, Proxim i Spar, i més de 2.500 clients independents.
L'empresa, una de les més importants de les comarques gironines, va tancar l’exercici de 2024 amb un benefici net de 24,3 milions d’euros, un 15% més que en l'anterior exercici. Les vendes de la companyia van assolir els 1.220 milions d’euros i va acabar l'any amb una plantilla de més de 2.700 persones, 1.800 proveïdors, 206.000 clients del canal Horeca i 3.400 clients de Retail.
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Contra els rumors de les balises V16
- La condemna a Jordi Pujol
- Quim Ferrer: «Tenia els meus rampells, però mai vaig ser un porter esbojarrat»
- Maddox i la revolució en el món de l’oci nocturn
- Centenars d'autònoms es manifesten a Girona: 'Ja n'hi ha prou!
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
- Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta