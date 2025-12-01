Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Transgourmet i Nudisco obren el seu cinquè supermercat Kuups

La societat inclou 36 establiments propietat de Nuditrans

Interior d'un dels supermercats Kuups, en una imatge d'arxiu.

Interior d'un dels supermercats Kuups, en una imatge d'arxiu. / Transgourmet Ibèrica

Redacció

Redacció

Vilamalla

Nuditrans, constituïda el mes de maig passat com a societat conjunta al 50% entre Transgourmet Ibèrica i Nudisco, continua guanyant presència a la zona de Llevant amb l’obertura del seu cinquè supermercat Kuups, en aquesta ocasió al municipi alacantí de Crevillent.

El nou establiment se suma a les recents inauguracions d’Algemesí i Torrent (València) i de Novelda i Oriola (Alacant). Amb aquesta incorporació, la companyia avança en la seva estratègia de creixement a la Comunitat Valenciana. En total, la societat inclou 36 supermercats propietat de Nuditrans: 26 amb l’ensenya Kuups i 10 Economy Cash. 

Amb seu a Vilamalla, Transgourmet Ibèrica és propietat del grup suís Transgourmet, la segona empresa de distribució majorista d’Europa, que al seu torn pertany al grup Coop. Actualment, compta amb 7 plataformes de distribució repartides per tot Espanya, prop de 700 supermercats franquiciats amb les ensenyes Suma, Proxim i Spar, i més de 2.500 clients independents.

L'empresa, una de les més importants de les comarques gironines, va tancar l’exercici de 2024 amb un benefici net de 24,3 milions d’euros, un 15% més que en l'anterior exercici. Les vendes de la companyia van assolir els 1.220 milions d’euros i va acabar l'any amb una plantilla de més de 2.700 persones, 1.800 proveïdors, 206.000 clients del canal Horeca i 3.400 clients de Retail.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents