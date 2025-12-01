Barcelona, protagonista
WardUs, l’app de seguretat ciutadana de dos estudiants de la UB
Adam el Messaoudi i Roger Ayala van tenir la idea quan van ser assaltats a 4t d’ESO. El dispositiu, que envia una alerta a contactes, policia i emergències, està disponible per a Android i iOS i compta amb 6.000 usuaris.
Martí sosa
"La nostra eina respon a la sensació d’inseguretat que té la gent pel carrer". Així és com defineixen Adam el Messaoudi i Roger Ayala –dos joves de Manresa (Bages) estudiants del doble grau de Matemàtiques i Física de la Universitat de Barcelona (UB)– WardUs, la nova aplicació que han desenvolupat. El dispositiu és una plataforma –ja disponible per a Android i iOS– que funciona com una "eina de protecció ciutadana". En una situació d’emergència o perill, pressionant un botó durant tres segons, l’aplicació s’encarrega d’enviar una alerta als contactes de confiança de l’usuari i d’avisar els cossos policials i els serveis d’emergència que col·laboren amb WardUs. El dispositiu també grava vídeo i àudio simultàniament en el moment en què s’activa l’alerta.
Ayala defineix WardUs com un "ecosistema de seguretat", per ser una "aplicació gratuïta amb què els usuaris poden demanar ajuda prement un botó" i per crear una "plataforma per a l’Administració pública, perquè els serveis d’emergència i els cossos de seguretat puguin rebre els avisos". Actualment, l’eina ja compta aproximadament amb 6.000 usuaris, tot i que només disposa d’un conveni amb l’Ajuntament de Manresa.
Ayala confessa que la idea del projecte va sorgir ara fa sis anys, quan cursaven quart d’ESO. Tant ell com Messaoudi van ser acorralats i amenaçats per un grup de joves mentre passejaven pel carrer. Per sort, reconeixen, van ser salvats per un transeünt que coneixia els agressors i va aconseguir dissuadir-los.
Nou producte
Messaoudi ressalta que una de les característiques fonamentals de la seva plataforma és la sensació de comunitat que pretén brindar als seus usuaris. A les víctimes potencials els pot reconfortar saber que en qualsevol moment poden comptar amb l’ajuda gairebé immediata dels seus familiars, amics i veïns, mentre que la resta de persones que també tenen l’app senten que "si algú es troba en perill, tots poden anar a ajudar".
En la seva entrevista, els joves emprenedors aprofiten per anunciar el llançament d’un nou producte físic, en col·laboració amb l’empresa FlamAid, per al qual ells han proporcionat el programari. Es tracta d’una granada de mà que es pot portar a qualsevol lloc i que a l’estirar la seva anella emet un fort so de 110 decibels per alertar d’una situació de perill. El dispositiu, en aquell moment, també s’encarrega d’avisar els contactes d’emergència de la víctima i, en cas de ser necessari, de contactar amb els cossos de seguretat. "Tenim la mateixa idea i els mateixos objectius i hem decidit col·laborar en lloc de competir", afirma Messaoudi.
La Universitat de Barcelona (UB) ha jugat un paper clau en el desenvolupament i llançament de WardUs, expliquen els seus creadors. Al principi van acudir a la plataforma StartUB!, una acceleradora d’empreses emergents de la mateixa universitat. La idea va agradar als responsables i van decidir ajudar-los en tot el possible, especialment en tot allò relacionat amb "el món empresarial", comenten. "Últimament, la universitat ens està ajudant bastant a publicitar el nostre producte", conclou Messaoudi en agraïment a la universitat.
Els desenvolupadors del servei es mostren ferms en la seva filosofia d’ajudar la ciutadania i es marquen com un dels objectius prioritaris la gratuïtat del seu producte. Creuen que el rendiment econòmic –que s’haurà de reinvertir en l’aplicació– ha de procedir de l’Administració pública en lloc de la ciutadania, perquè "en els pròxims anys serà imprescindible que els ajuntaments es connectin amb els ciutadans i ho hauran de fer a través de la tecnologia". L’Estat es beneficiarà de la plataforma i per això buscaran que en financin el desenvolupament, la difusió i la implementació.
Filtre d’alertes
L’eina també ha incorporat un nou i sofisticat sistema d’intel·ligència artificial (IA) que permet filtrar entre els avisos reals –quan una persona es troba en una situació de perill– i les falses alarmes activades per distracció dels usuaris o, senzillament, per provar el funcionament de l’aplicació. Es tracta d’"un filtre que, durant els primers 20 segons de l’alerta, s’encarrega de determinar si existeix una situació de perill per avisar els serveis d’emergència", explica Messaoudi.
Ayala i Messaoudi són optimistes respecte al futur del seu producte, així com també de la seva col·laboració amb FlamAid, però també reconeixen que la cooperació de l’Administració i els ajuntaments de cada municipi resulta imprescindible per al creixement de la plataforma.
