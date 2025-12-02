Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Funció pública

El Govern aprova aquest dimarts la pujada del 2,5% per a aquest any dels funcionaris

El Consell de Ministres dona llum verda a la revalorització pactada amb els sindicats, amb efectes retroactius a l’1 de gener

Funcionaris treballant en una administració. / EL PERIODICO

Gabriel Ubieto

Barcelona

El Govern aprovarà en el Consell de Ministres d’aquest dimarts la pujada salarial pendent dels funcionaris per a aquest any. Les nòmines s’incrementaran en un 2,5%, amb caràcter retroactiu a l’1 de gener. Això obligarà les administracions a abonar una paga amb els retards corresponents.

El conclave ministerial donarà llum verda a la revalorització, segons confirmen fonts consultades del Ministeri de Transformació Digital i Funció Pública, i a partir d’allà ja dependrà de cada una de les administracions el moment i la pressa per pagar els comptes pendents amb els empleats públics.

Més de tres milions de treballadors de les diferents administracions, des de la General de l’Estat, fins a les autonòmiques, passant per les municipals, estaven a expenses d’aquesta mesura.

El Govern aprovarà aquest dimarts la pujada salarial pendent per a l’exercici 2025, si bé l’acord rubricat la setmana passada amb UGT i Csif comprèn un calendari de pujades fins al 2028.

