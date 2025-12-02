La gironina Tradeinn tanca el seu millor Black Friday amb 50 milions en vendes
Només divendres, la companyia va sumar 82.000 comandes i 7,5 milions d’euros
El gegant gironí del comerç electrònic esportiu Tradeinn torna a tancar la campanya de la Black Week amb registres rècord. L’empresa amb seu a Celrà ha assolit 50 milions d’euros en vendes entre el 21 de novembre i l’1 de desembre, un resultat que representa un creixement del 8% respecte a l’any passat i que confirma la millor campanya de Black Friday de la seva trajectòria.
Segons el fundador i CEO de la companyia, David Martín, el divendres de Black Friday va tornar a ser la jornada clau: "Vam créixer un 10% respecte l’any passat, amb 82.000 comandes i 7,5 milions d’euros venuts en un sol dia", destaca. La campanya ha estat especialment positiva a Europa, mentre que fora del continent s’han mantingut les dificultats. "Ha anant prou bé tot i les complicacions als Estats Units amb les aduanes. A nivell europeu ha anat molt bé», explica Martín.
Pel que fa als productes més venuts, Martín assenyala que "es ven de tot, en la mateixa proporció", però destaca que el ciclisme continua sent la línia que genera més volum de vendes. En canvi, l’esquí és la categoria que més ha crescut, impulsada per les nevades caigudes les darreres setmanes arreu d’Europa. El tiquet mitjà per comprador s’ha situat en 80 euros.
Tradeinn gestiona la logística des de dos grans centres: un a Celrà, d’on han sortit gairebé el 90% de les comandes, i un segon a Alemanya que dona suport al mercat central europeu. En total, la companyia supera els 600 treballadors entre Espanya, Alemanya i diversos equips externs internacionals.
Gairebé 600 milions d’euros
Amb la campanya de Nadal per davant, la companyia gironina espera tancar l’any amb una facturació de gairebé 600 milions d’euros. El passat exercici, Tradeinn va registrar una facturació de 555 milions. La firma continua apostant pel seu model centrat únicament en la venda online i en una estratègia de verticalització per categories esportives. Amb més de 20 botigues especialitzades, presència en més de 190 països i un catàleg de més de 2,5 milions de referències.
Aquest mateix estiu, la companyia de venda en línia de material esportiu amb seu a Celrà, va anunciar l'entrada del fons d'inversió nord-americà Apollo Funds al seu accionariat. Concretament, Apollo va adquirir el 30% que fins ara estava en mans de Suma Capital i d'altres socis minoritaris. Des de la companyia gironina consideren que aquest moviment també obre noves oportunitats d’expansió internacional. Segons explicava Martín fa uns mesos, "quan vulguem expandir-nos en altres països, podrem recolzar-nos en la seva experiència i en la seva xarxa de contactes per a accedir a nous proveïdors".
