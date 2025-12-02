FISCALITAT
Hisenda ajorna Verifactu fins al 2027 i dona un respir a més de 3,5 milions de pimes i autònoms
L’obligatorietat del nou sistema de facturació digital per a petites empreses i treballadors per compte propi es retarda un any, cosa que facilita una transició «ordenada» a la llei antifrau
El reglament, clau per al control fiscal en temps real, manté les dates inicials per a les grans empreses
Marcos Rodríguez
L’Agència Tributària ha confirmat l’ajornament de l’entrada en vigor del sistema Verifactu per a la immensa majoria de les pimes i autònoms espanyols.
La mesura, que obliga a un estricte control de la facturació mitjançant software homologat, es retarda un any, amb la qual cosa queda fixada l’obligació d’usar-lo a partir del 2027.
Inicialment, el calendari d’implementació es dividia en dos grans grups: les empreses subjectes a l’impost de societats s’havien d’adaptar a partir de l’1 de gener del 2026, mentre que els autònoms i altres contribuents de l’IRPF ho farien des de l’1 de juliol del 2026.
Amb la pròrroga anunciada, les noves dates d’aplicació de l’obligatorietat es mouran al gener del 2027 per a les societats i al juliol del 2027 per a la resta del teixit empresarial més petit, que suma més de 3,5 milions de contribuents.
Lluita contra el frau i pressió dels autònoms
La mesura forma part de la llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal i té per objectiu principal erradicar l’ús del denominat ‘ software’ de doble ús» o «caixa B», programes que permeten manipular i amagar vendes.
Verifactu exigeix que els sistemes informàtics garanteixin la integritat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de facturació, remetent telemàticament les dades a l’AEAT, amb l’opció d’un enviament instantani i verificat.
El retard, que ja estava sent reclamat per associacions del sector com la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), atorga un marge addicional als contribuents per implementar els canvis tècnics necessaris.
El president de l’ATA, Lorenzo Amor, havia argumentat la dificultat de complir amb els terminis a causa de la complexitat de l’adaptació i la falta d’un reglament definitiu i un software públic desenvolupat per Hisenda.
És crucial destacar que la llei antifrau també imposa requisits als desenvolupadors de ‘ software’ de facturació, que hauran de certificar que els seus programes compleixen tots els estàndards de seguretat i que són inalterables. L’incompliment, tant per part de creadors com d’usuaris de programes fraudulents, està subjecte a sancions elevades.
Diferència entre SIF i factura electrònica
És important no confondre aquest sistema amb la factura electrònica obligatòria impulsada per la llei Crea i Creix. Mentre Veri*Factu (o Sistemes Informàtics de Facturació - SIF) se centra en la fiabilitat i el control dels registres per evitar el frau fiscal, la factura electrònica (que també té el seu propi calendari d’implementació a partir del 2027 per a pimes i autònoms) busca la digitalització total de les relacions comercials entre empreses.
Amb aquest ajornament, Hisenda busca una transició més suau i eficaç, assegurant que tots els actors disposin del temps necessari per integrar les eines que enforteixin el control fiscal a Espanya.
- Contra els rumors de les balises V16
- Roba un cotxe a Salt i circula en sentit contrari per la carretera de la Vergonya
- Gorka Garagarza: «Gràcies al futbol he format una família i conegut la Costa Brava»
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- La pressió per les notes dispara ja l’ansietat a 2n de batxillerat: «Vull acabar la ‘sele’ i no tornar a obrir un llibre en la meva vida»
- La condemna a Jordi Pujol
- La botiga calçats Torras del carrer Nou de Girona tanca després de trenta anys
- Consulta el balanç de criminalitat dels 10 municipis més poblats de les comarques de Girona