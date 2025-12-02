L'Associació Catalana de Productors de Porcí alerta d'una davallada "forta i brusca" del preu del porc
Demana a l'administració que estigui "preparada" per si cal activar algun tipus d'ajuda amb celeritat
L'Associació Catalana de Productors de Porcí (PORCAT) avisa d'una caiguda "forta i brusca" del preu del porc a conseqüència del brot de Pesta Porcina Africana detectat divendres passat. En declaracions a l'ACN, el director de l'entitat, Ricard Parés, la situació afecta especialment les exportacions fora de la Unió Europea, que representen aproximadament un terç del volum total, i això té repercussions "immediates" en els mercats. "L'element clau ara és veure quant de temps es mantindrà i fins on baixarà", adverteix Parés. L'associació recorda que, a Catalunya, el sector dona feina a més de 20.000 persones de manera directa i indirecta, i reclama a l'administració que estigui "preparada" per si cal activar algun tipus d'ajuda amb celeritat.
El preu del porc ha caigut a mínims històrics per la crisi de la Pesta Porcina Africana i és el preu més baix de tot Europa. Per Ricard Parés, director de PORCAT, una baixada puntual es pot aguantar durant un temps, però la prova de foc és saber "fins quan durarà aquesta baixada i això determinarà el mal que pugui fer als productors". "Ara hem de veure quant de temps es mantindrà la baixada, perquè la cotització és setmanal. Desgraciadament, no es preveu que sigui puntual i hi haurà pèrdues per als productors, ja que els preus es troben per sota dels costos de producció", subratlla.
La clau, per Parés, és intentar mantenir els mercats europeus que són els únics que ara no estan tancats. "Si les exportacions dins la Unió Europea es mantenen, dins de la retallada de l'exportació, podem mantenir el gruix", subratlla. Catalunya té un volum anual d'exportacions de porcí de 3.000 milions d'euros, i aproximadament un terç del sector extracomunitari es veu afectat per aquest brot.
Impacte en llocs de treball i economia rural
Parés recorda que més de 20.000 persones treballen directa o indirectament al sector porcí i que ocupa un paper fonamental a les comarques rurals. "És una economia vinculada al món rural que cal preservar, més en un context on sembla que tot ha de ser industrial o tecnològic", ha subratllat.
En aquest sentit, explica que l'administració ha de preparar-se per intervenir si fos necessari, tot i que de moment no hi ha mesures directes: "Ara estem al principi de la crisi i cal analitzar amb calma com aplicar possibles ajuts o mesures d'emmagatzematge si fos necessari".
Control de la fauna salvatge i reducció del risc
Pel que fa a les mesures implementades, Parés avala les actuacions del departament: "S'ha actuat amb celeritat i seguint la normativa europea. Els perímetres establerts de 20 quilòmetres són adequats i el virus està confinat en zones de baixa densitat ramadera".
No obstant això, destaca la necessitat de controlar la població de senglars i altres espècies salvatges: "És una assignatura pendent a tota Europa. La caça ha de ser una eina professional i ben coordinada per controlar aquestes poblacions".
Bioseguretat a les granges
Parés assegura que les granges catalanes estan molt ben protegides: "Les estructures són adequades, amb control d'entrades, vestidors i dutxes per a tot el personal. Tot i això, sempre hi ha riscos en el dia a dia: el ramader, proveïdors o tècnics que entren poden portar el virus. Hem de mantenir mesures estrictes de bioseguretat i no relaxar-nos". Segons l'associació, la combinació de mesures preventives a les granges i de control de senglars és clau per minimitzar l'impacte del brot.
