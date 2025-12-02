L'atur baixa un tímid 0,69% al novembre a les comarques gironines i la demarcació perd més de 9.500 llocs de treball
La campanya de Nadal no contribueix a reduir desocupació i el mes es tanca amb 28.396 persones que busquen feina
L'atur ha baixat un tímid 0,69% a les comarques gironines aquest novembre i continua la davallada d'afiliats a la Seguretat Social, perquè la demarcació ha perdut més de 9.500 llocs de treball. Durant el darrer mes, hi ha hagut tan sols 197 persones que han sortit de les llistes i la gran majoria d'elles (fins a 147) no tenien cap feina anteriorment. La campanya de Nadal no ha contribuït a reduir desocupació -el sector serveis, on hi ha el comerç, fins i tot ha sumat 13 aturats més- i aquest novembre es tanca amb 28.396 persones que busquen feina. L'única nota positiva la posa, això sí, el fet que en comparació amb l'any passat a les comarques gironines ara hi ha un 6,23% menys d'aturats.
Després de créixer un 2,29% durant l'octubre, sobretot arran de la fi de la temporada turística, aquest novembre les comarques gironines tanquen el mes amb un descens d'aturats. Una davallada que és, això sí, molt minsa. Segons les dades que periòdicament fa públiques el Ministeri de Treball, tan sols hi ha hagut 197 persones que estaven apuntades a les llistes i que han trobat feina.
Traslladat en percentatges, això suposa una reducció de tan sols el 0,69%. Una descens que, en certa manera, també s'alinea amb la resta de Catalunya (on, de mitjana, la desocupació s'ha reduït un 0,96%). A Barcelona, el mes es tanca amb un 1,14% menys d'aturats; a Lleida, amb un 0,86% menys, i a Tarragona, tan sols amb un 0,09% menys.
Si es passa la lupa per sectors, les dades evidencien com la campanya de descomptes del Black Friday i la proximitat del Nadal no han contribuït a reduir desocupació. De fet, a les comarques gironines, el sector serveis -dins el qual hi ha l'hostaleria i el comerç- ha sumat 13 aturats més aquest novembre.
L'agricultura tanca el mes de novembre amb dos desocupats més. I per contra, tant la indústria com la construcció redueixen aturats (això sí, tan sols en 19 i 46 persones). A les comarques gironines, la immensa majoria dels desocupats que han trobat feina, segons recull l'estadística, de fet, no tenien cap ocupació anterior. En concret, són 147 persones.
28.396 aturats
En global, a les comarques gironines, ara hi ha 28.396 persones que busquen feina. Són, això sí, 1.886 menys que l'any passat (cosa que traslladat en percentatges suposa un descens del 6,23%).
De tots els desocupats, la majoria es concentren al sector serveis (20.029). Al terciari, el segueix la indústria (amb 3.151 desocupats), la construcció (2.323) i l'agricultura (612). Per últim, a comarques gironines hi ha 2.881 aturats a qui no els consten feines anteriors.
Més de la meitat dels aturats -en concret, el 57,04%- són dones (16.198). L'estadística del Ministeri també recull que, de tots els qui busquen feina a comarques gironines, hi ha 2.368 desocupats que tenen menys de 25 anys.
Més destrucció d'ocupació
En paral·lel a aquest descens ínfim de l'atur, durant aquest novembre la demarcació ha continuat destruint llocs de treball. I en aquest cas, les dades que ho reflecteixen són les d'afiliació a la Seguretat Social. Perquè com recull l'estadística del Ministeri d'Inclusió, durant el darrer mes a les comarques gironines s'han destruït 9.521 llocs de treball.
En concret, a la demarcació, aquest novembre hi ha amb 365.063 afiliats a la Seguretat Social. Són un 2,54% menys dels que hi havia el mes anterior.
En comparació amb el novembre del 2024, però, encara s'està per sobre de les xifres que hi havia aleshores. En concret, amb 6.689 afiliats més (cosa que suposa un increment de l'1,87%).
I en paral·lel a l'augment de l'atur i a la destrucció d'ocupació, aquest novembre també es tanca amb menys contractes signats. Al llarg del mes, a la demarcació se n'han rubricat 19.742 (dels quals 7.980 han estat indefinits). Això suposa un descens de fins al 18,57% en comparació amb els que es van signar a l'octubre. En concret, aquest novembre se n'han signat 4.502 menys.
