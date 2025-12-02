Les cases rurals gironines esperen fregar el ple d'ocupació durant el pont de la Puríssima
L’ocupació per Nadal està entorn un 50% i per Cap d’Any ja arriba al 90%
Les cases rurals de les comarques gironines encaren el Pont de la Puríssima amb optimisme, especialment a les zones d’interior i Pirineu, on l’ocupació ja se situa al voltant del 95%. Segons Turisme Rural Girona, les reserves s’han concentrat més que altres anys a última hora, però tot i així el cap de setmana llarg es preveu que "ratllarà el plè". A la zona de la Costa Brava, en canvi, l’ocupació prevista per aquest pont se situa al voltant del 45%.
Els establiments associats a Turisme Rural Girona assenyalen que, per aquest pont, hi ha un major nombre de reserves en cases rurals de lloguer complet que no pas en cases rurals per habitacions, una modalitat que acostuma a reservar-se encara més a última hora. La mitjana d’estada serà de tres nits i les nits amb més ocupació seran les de divendres i dissabte.
Turisme Rural Girona preveu que, malgrat que el pont d’enguany sigui més curt que en altres ocasions, hi haurà una activitat intensa als establiments i al territori. Es calcula que hi haurà molts desplaçaments per gaudir de l’oferta complementària de l’entorn, com ara visites a fires d’artesania i de Nadal, així com a pobles d’interior amb encant que reforcen l’ambient previ a les festes.
Nadal i Cap d’Any
Pel que fa a les dates de Nadal i Sant Esteve, l’ocupació actualment se situa entorn del 50% a les cases rurals gironines. En els darrers anys s’ha detectat un augment de les reserves de cases de lloguer complet per aquests dies, ja que cada vegada més grups familiars opten per celebrar-hi aquestes festes, expliquen des de l'entitat.
De cara a Cap d’Any, les previsions són més altes: a dia d’avui, l’ocupació ja arriba aproximadament al 90% i es preveu que moltes cases assoleixin el ple a mesura que s’acosti la data, tenint en compte que enguany les reserves es tanquen amb menys antelació.
