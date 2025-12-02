Prensa Ibèrica llança Cauro, la seva nova agència que uneix creativitat i tecnologia
El nostre model d’agència proposa una nova manera de treballar, on la combinació de tecnologia, creativitat i un profund coneixement del que és local ens situa en una posició única i privilegiada.
Sens dubte, el món es regeix per uns paràmetres molt diferents dels de fa deu anys… dels de fa cinc anys… fins i tot dels de fa tot just sis mesos. El ritme de transformació és tan accelerat que sovint costa comprendre’l, interioritzar-lo i, sobretot, adaptar-s’hi. L’evolució dels temps ha provocat que els processos de digitalització a grans companyies i pimes avancin a una velocitat vertiginosa, amb canvis constants que obliguen les organitzacions a replantejar-se els seus mètodes i estructures. Avui, amb la multitud d’eines tecnològiques disponibles al mercat, les corporacions necessiten una guia clara que no només els aporti resultats tangibles, sinó que les impulsi a créixer i a destacar per sobre de la competència en un ecosistema cada vegada més exigent.
Però, què és realment el que fa que una empresa creixi en aquest món procel·lós on la tecnologia sembla dominar-ho tot? La resposta no es troba únicament en els algorismes, l’automatització o les dades. La clau continua essent profundament humana: creativitat, narratives emocionals, sensibilitat local, impacte social i, per sobre de tot, la capacitat d’humanitzar i d’acompanyar les marques en la seva evolució. Són aquests elements els que permeten connectar de debò amb les audiències, diferenciar-se i construir valor sostenible. En aquest context neix Cauro, una agència creada amb la missió d’acompanyar les empreses pel camí d’una sèrie de valors compartits amb Prensa Ibèrica.
L’agència es recolza en un equip pluridisciplinari format per experts en creació de continguts, estratègia, creativitat i màrqueting. Tots ells es posen al servei de les companyies amb l’objectiu d’acompanyar-les en el seu creixement i promoure un futur més sòlid i equilibrat. Per a Cauro, la creativitat no és un adorn: és l’autèntic motor de canvi, l’eina que permet explicar històries potents, resoldre problemes amb enfocaments innovadors i generar impacte real. A més, adapten els continguts a l’hiperlocalisme, atenent les particularitats de cada territori, i desenvolupen tecnologies pròpies que afavoreixen el creixement industrial local i contribueixen a reduir la bretxa territorial.
Com funciona Cauro?
L’agència ofereix un ecosistema complet de solucions. A més dels serveis de creativitat, que abasten des de la conceptualització i el disseny de marca, el posicionament estratègic, el desenvolupament web, la creació d’assets digitals, logotips, vídeos corporatius i peces audiovisuals d’alt valor que asseguren que cada missatge arribi a l’audiència adequada, en el moment òptim i amb l’impacte desitjat; fins a serveis d’autoritat de marca.
Una de les àrees més demandades pels clients té a veure amb les noves tecnologies i l’autoritat de marca, un concepte clau en el nou paradigma del mercat digital. L’autoritat de marca és allò que fa que et triïn fins i tot abans de comparar. És la capacitat de generar confiança, destacar davant la competència i ser reconegut com un referent tant pels clients com per les IA que avui influeixen en les decisions de compra. Una marca amb autoritat no només es veu: impacta, convenç i es converteix en l’opció preferida en el seu sector. No només és visible: és escoltada, citada, recomanada i preferida. Des de Cauro es dissenyen estratègies a través de tecnologia pròpia que permet expandir la presència de les marques als nous entorns digitals, incloent-hi les IA.
En paraules de Jesús Mera, director general de Cauro: «El nostre model d’agència proposa una nova manera de treballar, on la combinació de tecnologia, creativitat i un profund coneixement del que és local ens situa en una posició única i privilegiada. Estem preparats per ajudar les empreses d’aquest país a afrontar un present tan veloç i exigent, i acompanyar-les en el seu camí cap a un futur molt més sòlid i sostenible.»
Jesús Mera, director general de Cauro
Amb més de 22 anys d’experiència en el sector del màrqueting digital, l’estratègia i la creativitat, Jesús Mera ha desenvolupat una sòlida trajectòria internacional liderant companyies i equips especialitzats en diferents mercats. Al llarg de la seva carrera ha estat al capdavant d’Antevenio, dirigint operacions a Espanya, l’Argentina, Mèxic i Colòmbia, i arribant a assumir la responsabilitat de V.P. de Llatinoamèrica per al grup internacional ISPD. La seva combinació de visió creativa, un profund coneixement del màrqueting digital, mentalitat estratègica i una contrastada capacitat de lideratge el converteixen en la persona idònia per dirigir aquesta nova agència i afrontar amb èxit els reptes d’un mercat en constant evolució. La seva experiència, a més, reforça la voluntat de Cauro de convertir-se en un referent en innovació, creativitat i desenvolupament de marques amb propòsit.
