Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Briolf incorpora Manel Blanco com a conseller independent

Aquesta decisió s’emmarca en un procés global de reforçament de les estructures de gestió i govern del grup gironí

Manel Blanco, nou conseller independent de Briolf.

Manel Blanco, nou conseller independent de Briolf. / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Briolf, grup industrial especialitzat en solucions químiques amb seu a Riudellots de la Selva, ha incorporat Manel Blanco com a conseller independent del seu Consell d’Administració. "Aquesta incorporació reforça la capacitat del grup per afrontar els reptes estratègics d’una companyia que encadena deu anys consecutius de creixement positiu i que continua expandint la seva presència internacional", afirmen en un comunicat.

Amb experiència en l’assessorament a empreses internacionals, cotitzades i de gestió familiar, adquirida durant més de trenta anys a KPMG, dels del grup gironí consideren que Manel Blanco "aporta una mirada externa i una experiència sòlida en processos de creixement, professionalització i transformació empresarial".

Al llarg de la seva trajectòria com a soci de KPMG ha assumit diverses responsabilitats executives, entre les quals destaquen la direcció del negoci d’auditoria en el sector de Consum i Indústria, així com les responsabilitats de Mercats i d’Empresa Familiar, totes elles per a Catalunya, Balears i Andorra. També ha format part del Comitè de Direcció d’Auditoria de KPMG a Espanya. Actualment també és conseller en diverses empreses, entre elles Bonpreu,

Blanco és Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Girona i ha completat programes de direcció a ESADE i IESE.

Reforçar les estructures de gestió

Aquesta decisió s’emmarca en un procés global de reforçament de les estructures de gestió i govern amb l’objectiu d’alinear la visió de la propietat, l’estratègia corporativa i l’execució operativa, expliquen des de Briolf.

Un dels principals canvis d’aquest nou enfocament és la definició de tres divisions de negoci —Coatings, Aerosols i Bonding— que agrupen els seus principals sectors (recobriments, aerosols i adhesius). "Aquest model, amb lideratges clars per a cada divisió, permet una visió més propera als mercats, una gestió més àgil i un millor aprofitament de les sinergies", afirmen.

Briolf comptarà també amb comitès estratègics per a cada divisió, que treballaran conjuntament amb els equips de direcció de les companyies per "garantir una execució alineada amb la visió global del grup i propera a les necessitats del mercat".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents