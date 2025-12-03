Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

CaixaBank reuneix el Consell Assessor de Girona

Durant la sessió s’han analitzat les principals variables de la conjuntura econòmica actual

Membres del Consell Assessor de Girona de CaixaBank.

Membres del Consell Assessor de Girona de CaixaBank. / CaixaBank

Redacció

Girona

CaixaBank ha celebrat una nova reunió del seu Consell Assessor Territorial de Girona a Camiral a Quinta do Lago Resort, l'antic PGA de Caldes de Malavella. La trobada ha estat presidida pel director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria Gonzàlez.

Durant la sessió, s’han analitzat les principals variables de la conjuntura econòmica actual, així com les previsions de futur, amb especial atenció a les dades i perspectives de les comarques gironines.

El Consell Assessor Territorial és un òrgan consultiu que té com a missió vetllar pels interessos financers i socials dels clients de CaixaBank a la demarcació de Girona. A més, exerceix funcions de representació institucional i de seguiment de l’activitat financera i de l’acció social de l’entitat al territori.

Els membres del Consell assessoren CaixaBank en qüestions clau per al desenvolupament econòmic de la zona, identificant oportunitats i reptes de futur. El mandat dels membres és de tres anys, amb possibilitat de renovació.

