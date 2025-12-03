ENTREVISTA
Dídac Lee: "L'Empordà és un lloc privilegiat per a crear i tirar endavant una empresa"
“Volem fer arribar el projecte CEBA de Figueres a tothom, sobretot a les empreses consolidades”, apunta l’empresari i mentor del CEBA de Figueres
Santi Coll
Dídac Lee Hsing és el mentor del Centre Bressol i Empresarial Alt Empordà (CEBA) de Figueres juntament amb Pere Padrosa, Miquel Roura i Jordi Córdoba. El CEBA és impulsat per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres. Tots plegats han fet balanç del seu primer anys de funcionament.
Nascut a Figueres el 1974, Dídac Lee és el General partner de Galdana Ventures i soci de Factor Consulting Hsing. Ha impulsat vuit empreses arreu del món en màrqueting digital, enginyeria i e-commerce.
Quan van posar en marxa el CEBA va parlar d’il·lusió i futur. Quin balanç en fa, al cap d’un any?
El dia que ho vam presentar teníem molta il·lusió, ara en tenim més encara. I cada acte que fem, quan veus la sala tot plena, l’entusiasme, el bon rotllo que hi ha, i les ganes d’aportar coses per part de la gent, és molt gratificant. Estem molt contents i, per la meva part, només puc dir que he trobat companys de viatge excepcionals i el suport incondicional de l’Ajuntament de Figueres.
Això també vol dir que hi havia una necessitat del sector empresarial i emprenedor, de tenir referents: faltava una estructura de suport?
Quan algú emprèn està sol, se sent sol, no sap on anar, no sap amb qui relacionar-se, i sí que és veritat que potser faltava un punt de trobada de la gent que comença i que, alhora, els continguts que es generen serveixin per a la gent que ja està més consolidada i que vulgui millorar. En qualsevol cas, jo crec que sempre és positiu per qualsevol territori que hi hagi un punt de foment d’empresa. Estem en una comarca on el sector empresarial abans funcionava perquè hi havia algú, una persona o diverses, que creaven una empresa, treballaven molt i això anava creixent, i avui les coses són molt diferents i cal entendre-ho per adaptar-nos als nous temps.
Abans, crear una empresa i tirar-la endavant era qüestió d’esforç i voluntat, ara amb això no n’hi ha prou.
Crear una empresa vol dir haver de tenir molts referents i complir molts requisits. Començar una empresa sempre ha sigut difícil. Abans i ara. Avui en dia, els emprenedors joves i les empreses consolidades tenen tendència a entrar en xarxa, el talent està més distribuït. Això respon a la nova realitat econòmica del món, que és més digital, es basa més en una economia del coneixement, i per això, avui, cinc emprenedors que siguin autònoms poden estar junts per fer un projecte, i després, quan s’acabi, cadascú a casa seva.
L’Empordà és una terra d’oportunitats?
He voltat molt i crec que és la millor terra del món. Estem en un lloc privilegiat per a crear i tirar endavant una empresa.
Quines perspectives de futur té el CEBA?
Ens agradaria que fos una plataforma totalment independent del grup promotor. Ha d’arribar a tothom, sobretot a les empreses consolidades i combinar els esdeveniments presencials amb altres d’híbrids i virtuals. Soc optimista.
- El ‘coliving’ sènior s’obre pas, però el cost llasta la seva expansió
- La botiga calçats Torras del carrer Nou de Girona tanca després de trenta anys
- Ripoll abraça el turisme polític
- Identificat set anys després un jove trobat mort al mar a Lloret
- Aitana Bonmatí estarà cinc mesos de baixa i es perdrà el que queda de temporada
- La zona del nou hospital sense projecte de futur
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Un motorista de 35 anys, en estat molt greu a l'UCI després d'un accident a Maçanet